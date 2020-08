7 Mobile-Games mit der besten Grafik, die ihr online spielen könnt

Mobile-Games stehen oft in Verruf, dass die Grafik nicht mit Spielen auf dem PC oder PS4/Xbox One mithalten kann. Wir zeigen euch 7 Spiele, die auch auf iOS oder Android eine super Optik haben.

Das wird hier gezeigt: Machen wir uns nichts vor – Wer seine Spiele vor allem wegen der Grafik aussucht, spielt vermutlich auf dem PC oder der Konsole. Dort ist die Grafik meist besser, als auf dem Smartphone. Kein Wunder, da ist auch einfach deutlich mehr Platz für dicke Grafikkarten und sonstigem Schnickschnack.

Mobile-Games sind aber schon lange nicht mehr nur ein Pixel-Wirrwarr, sondern haben teilweise fantastische Grafiken. Wir stellen euch hier die Vorreiter der Genres vor.

Danach wurde ausgesucht: Was denn tatsächlich die „beste Grafik“ ist, ist oftmals Ansichtssache. Wir verrufen uns hierbei auf diverse andere Listen, Meinungen von Spielern und auch der persönliche Eindruck vom Autor spielt hier eine Rolle.

Call of Duty: Mobile

Entwickler: Activision | Genre: Shooter| System: Android, iOS | Release-Datum: 01.10.2019 | USK: 16

Was ist Call of Duty Mobile? Hierbei handelt es sich um den Mobile-Ableger von Call of Duty. Das Spiel erschien letzten Herbst und brach alle Rekorde. Millionen von Spielern luden sich den Shooter schon in den ersten Tagen runter.

Das Spielprinzip ist vergleichbar mit den anderen CoD-Teilen auf Konsole oder PC. Ihr müsst in unterschiedlichen Modi gegen Mitspieler antreten und sie besiegen. Dabei könnt ihr zwischen diversen Waffen wählen und dank eines Updates mittlerweile sogar ein Waffenschmied-Feature nutzen.

Was ist an der Grafik von Call of Duty: Mobile besonders? Von der Grafik her kommt CoD Mobile fast an seine Ableger auf Konsole und PC ran. Die Animationen laufen flüssig und man erkennt klare Unterschiede zwischen den Charakteren und Waffen.

In den Bewertungen in den App-Stores wird die Grafik auch oftmals angesprochen. Für ein Mobile-Spiel empfinden es zahlreiche Spieler als überdurchschnittlich gut: „Steuerung gut und Grafik sehr gut umgesetzt. Klar kann man es noch verfeinern aber ist für Smartphones echt top.“

Für wen lohnt sich Call of Duty: Mobile?

CoD-Veteranen, die auch unterwegs nicht genug von ihrem Spiel bekommen

Einsteiger, die Shooter auf dem Smartphone erleben wollen – die Steuerung ist nämlich gut zu verstehen

Generelle Fans von Shootern – CoD Mobile bietet immer volle Lobbys und Spielmechaniken, die mit Genre-Vertretern locker mithalten können

CoD Mobile nutzt umstrittene Loot-Boxen – Wer damit also nicht umgehen kann, sollte den Shooter eher meiden

Wo kann ich Call of Duty: Mobile downloaden? Den Shooter findet ihr im Google PlayStore und im App-Store von Apple. Der Download ist kostenlos.

Selbst 10 Monate nach Release geht es CoD Mobile richtig gut. Wir haben knapp ein Jahr nach Release auf das Mobile-Game geschaut und erklären euch, was alles neu im Shooter und wie beliebt es ist.

The Elder Scrolls: Blades

Entwickler: Bethesda | Genre: Action-Rollenspiel | System: Android, iOS, Switch| Release-Datum: 12.05.2020 | USK: 12

Was ist The Elder Scrolls: Blades? Bei diesem Spiel handelt es sich um den Mobile-Ableger der Elder-Scrolls-Welt. Ihr müsst Abenteuer in Dungeons abschließen und euer Land nach einer Katastrophe wieder aufbauen – so könnt ihr eure ganz eigene Stadt hochziehen.

Ihr spielt in der First-Person-Ansicht und müsst euch mit Magie und Schwert gegen eure Gegner durchsetzen. Außerdem könnt ihr Waffen herstellen und euch selber verbessern, damit ihr im Kampf erfolgreicher seid.

Was ist an der Grafik von The Elder Scrolls: Blades besonders? Wer die Welt von ESO kennt, weiß, wie spektakulär sie aussehen kann. In der Mobile-Version kommt das gut zur Geltung, denn dort könnt ihr ebenfalls verschiedenste Gebiete erkunden und gegen Kreaturen unterschiedlichster Art kämpfen.

Die Grafik ist sogar so hochauflösend, dass manche Spieler eine Einstellung fordern, wo sie diese herunterschrauben können. Außerdem wird es mit dem großen Bruder verglichen: „Grafik erinnert doch stark an Skyrim!“

Für wen lohnt sich The Elder Scrolls: Blades?

Liebhaber von Rollenspielen und der ESO-Welt, denn hier bekommt man ein gleichwertiges Spiel für das Smartphone

Entdecker, die gerne fremde und große Welten erkunden wollen

Fantasy-Fanatiker, denn in ESO gibt es haufenweise Kreaturen, die man entdecken und bekämpfen kann

Das Spiel ist teilweise sehr eintönig – Wer viel Abwechslung braucht, könnte sich hier unwohl fühlen

Wo kann ich The Elder Scrolls: Blades downloaden? Das Rollenspiel gibt es für iOS im App-Store von Apple und für Android-Nutzer im PlayStore. Es ist kostenlos.

Autor David Heydenreich hat Elder Scrolls: Blades zum Release angespielt und zieht ein positives Feedback. Für den leidenschaftlichen PC-Spieler ist das Mobile-Game eine echte Alternative und er verzieht dem Spiel, dass es nur für das Smartphone zu kriegen ist.

