Call of Duty: Mobile, der CoD-Ableger für das Smartphone, brach zum Release im Oktober 2019 zahlreiche Rekorde. Wir blicken nun fast 10 Monate später erneut auf den Shooter und verraten euch, wie es um CoD Mobile steht.

Was ist CoD Mobile? Der Shooter erschien am 1. Oktober 2019 für iOS und Android. Ihr könnt ihn euch seitdem kostenlos im App-Store herunterladen.

In CoD Mobile erlebt ihr die Shooter-Gefechte der Call of Duty-Welt auf eurem Smartphone. Ihr spielt dabei bekannte Charaktere aus der CoD-Welt und es gibt sogar Seasons, die neue Maps, Waffen und Skins bringen.

Brach Rekorde zum Release – Ist noch immer erfolgreich

So lief der Release: Im Oktober 2019 dominierte CoD Mobile die Charts der Handyspiele. Bereits in der ersten Woche wurde es über 100 Millionen Mal heruntergeladen und stellte damit sogar den Konkurrenten Fortnite in den Schatten.

Laut den Analysten von Sensortower legte CoD Mobile den erfolgreichsten Start eines Mobile-Games überhaupt hin. Allein in der ersten Woche gaben Spieler 17,7 Millionen Dollar aus.

Wenn man diese Zahlen betrachtet, dann hätte der Release damals nicht viel besser laufen können. Es war der Hit, den Activision zu der Zeit brauchte.

Wie steht es jetzt um CoD Mobile? Der riesige Hype aus der Anfangszeit ist zwar verflogen, doch noch immer ist der Shooter auf dem Handy ziemlich beliebt.

Im Juni berichtete Sensortower, dass CoD Mobile die 250 Millionen Downloads verbuchen konnte. Es kamen also 150 Millionen Downloads nach der ersten Woche hinzu.

Ein passendes Diagramm zeigt: CoD Mobile ist der erfolgreichste Shooter 265 Tage nach dem Release auf dem Smartphone. PUBG hatte damals nur 236 Millionen Downloads zur gleichen Zeit und Fortnite sogar nur 78 Millionen Downloads.

In den ersten 265 Tagen ist CoD Mobile erfolgreicher als PUBG und Fortnite auf dem Handy. Quelle: Sensortower

Auch finanziell sieht es gut aus. So sollen sie 327 Millionen Dollar durch Spieler eingenommen haben. Das sollen 78% mehr sein, als PUBG damals im Jahr 2018 eingenommen hat.

Also selbst 10 Monate nach Release steht CoD Mobile noch super da und erwirtschaftet einiges an Geld.

Was hat sich in CoD Mobile getan?

So sieht es inhaltlich aus: Die größten inhaltlichen Veränderungen gibt es immer zum Start einer neuen Season. Mittlerweile ist CoD Mobile in die 8. Season gestartet und bringt dort neue Maps, Modi und Waffen.

In Season 8 gibt es auch noch einen neuen Battle Pass, bei dem ihr nach und nach weitere Boni freispielen könnt.

Hier seht ihr die Übersicht über den Battle Pass von Season 8.

Auch die vergangenen Seasons hatten immer wieder Neuerungen ins Spiel gebracht. So finden sich beispielsweise Maps aus alten CoD-Teilen in der Mobile-Version wieder.

In CoD Mobile gibt es zwar nicht die Warzone, wie in Modern Warfare, doch auch hier findet ihr einen Battle-Royale-Modus, wo ihr mit insgesamt 100 Spieler auf einer immer kleiner werdenden Karte seid. Wer also auch auf dem Handy das Battle Royale erleben will, kommt auf seine Kosten.

Was sagen Spieler? In den App-Stores gibt es zahlreiche Bewertungen zu CoD Mobile. Diese fallen weitgehend positiv aus:

App-Store: 4,7 von 5 Sternen bei über 58.000 Bewertungen

4,7 von 5 Sternen bei über 58.000 Bewertungen PlayStore: 4,5 von 5 Sternen bei über 9,7 Millionen Bewertungen

CoD Mobile wird von vielen Spielern als klassisches Handyspiel für nebenbei gezeichnet. Die Runden sind schnell gespielt und man kann sie entspannt als Zeitvertreib spielen.

Wir zeigen euch hier einige positive Bewertungen:

DeAdly DayWalkerZ: „Ich spiele das Spiel nun schon seit einer ganzen Weile und muss sagen, dass CoD Mobile gerade im Vergleich zum Rest des PlayStores die Nase meilenweit allen voraus hat. Das Spiel läuft super flüssig auch auf Max, es gibt ständig neue Aufgaben, neue Maps und neue Modi. Absolut spielbar ohne Geld. Mit Geld kann man sich nur kosmetische Sachen holen – Keine Vorteile. Der Battel-Royal-Modus ist für ein Handyspiel der Wahnsinn. Weiter so!

Jasmin P.: „Das Spiel ist super! Im Gegensatz zu anderen Shooter-Spielen ist die Grafik sehr gut. Das Movement und die Steuerung sind super! Auch das man sich Sachen kaufen kann, ohne echtes Geld ausgeben zu müssen, ist toll! Dank den verschiedenen Modi wird das Spiel nie uninteressant!“

Kritisiert werden vereinzelt Verbindungsprobleme. So klagen einige Spieler darüber, dass sie aus der Runde geworfen werden, obwohl ihre Verbindung eigentlich gut sei.

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Matchmaking, was aber oftmals ein Problem bei der CoD-Reihe ist. So trifft man manchmal auf viel zu starke Gegner und in anderen Fällen steht man vor allem Bots gegenüber und sammelt problemlos Kills.

Was sollte man sonst noch wissen? Wer sich nun etwas unschlüssig ist, ob er von der PlayStation oder dem PC mal auf sein Smartphone wechseln möchte, der kann CoD Mobile auch mit dem Controller antesten. Wir zeigen euch, wie ihr CoD Mobile mit den Controllern der PS4 oder Xbox One spielen könnt.