Im Smartphone-Hit Call of Duty: Mobile gibt es eine Menge Neuigkeiten! Die Season 8 ist gestartet und bringt euch neue Maps, Modi und einen Battle Pass.

Was passiert gerade in CoD Mobile? Das Spiel ist mittlerweile in die 8. Season mit dem Namen „Die Schmiede“ gestartet. Dadurch gibt es viel Neues zu entdecken.

Wir zeigen euch alle Neuerungen durch Season 8 und verraten euch, ob sich das Spiel durch die Anpassungen wieder mehr lohnt.

Alle Neuerungen mit Season 8 in CoD Mobile

Das bringt die neue Season: Die Liste der Anpassungen ist lang und fast auf jedem Gebiet könnt ihr euch über Neuerungen freuen:

Die Map Highrise aus Modern Warfare 2 kommt als Multiplayer-Map zu CoD Mobile

Im Battle Royale gibt es eine neue Zone mit dem Namen „Safehouse“

Der 5-gegen-1-Modus „Juggernaut“ kommt

Ein komplett neuer Battle Pass belohnt euch mit Waffen, Skins und weiteren Objekten

Saisonale Herausforderungen

Mit Kantana kommt eine neue Einsatzleiter-Fähigkeit

Zahlreiche Anpassungen am Spiel und an den Waffen zur besseren Balance

Was ist das für eine neue Map? Die Map Highrise kennt man aus Modern Warfare 2 und ist eine Karte mittlerer Größe. Sie spielt auf einem großen Gebäude, was gerade gebaut wird.

Das ist die neue Map im Spiel.

Wie funktioniert der neue Modus? Im Juggernaut-Modus könnte es zu einem richtigen Gemetzel kommen. Ein Spieler schlüpft in einen XS1 Goliath-Anzug und läuft dann wie ein riesiger Roboter über die Map und sucht seine 5 Gegner.

Die 5 Gegner müssen klug zusammenspielen, um den mächtigen Gegner zu besiegen.

Was steckt alles im Battle Pass? Der Battle Pass ist voll mit neuem Zeug für eure Runden. Auf Stufe 21 könnt ihr die neue Waffe DR-H freischalten. Das ist ein Sturmgewehr.

Dazu kommen 4 neue Charaktere, die ihr spielen könnt und sogar einen Panzer dürft ihr freischalten.

Das steckt alles in der neuen Season.

Was gibt es sonst noch? Durch eine saisonale Challenge könnt ihr die HBRa3 freischalten. Das ist ebenfalls ein Sturmgewehr, was ihr euch erspielen könnt.

Lohnt sich dadurch ein Einstieg in CoD Mobile? Wenn ihr schon länger nicht mehr oder sogar noch nie in CoD Mobile reingeschaut habt, dann könnt ihr die Chance jetzt nutzen. Das Mobile-Game hatte vor allem zum Release einen riesigen Andrang und war dabei erfolgreicher als Fortnite.

Ihr könnt, ohne Geld auszugeben, einen Großteil des Battle Passes durchspielen und euch dadurch schon ein starkes Gewehr freispielen. Dazu kommt noch die neue Map, die möglicherweise alte Erinnerungen bei euch aufkommen lässt.

Mit Season 8 hat sich wieder viel in CoD Mobile verändert und es gilt das alles zu entdecken. Ihr könnt das sogar mit einem Controller erleben. In unserer Anleitung erklären wir euch, wie ihr CoD Mobile mit einem Controller spielen könnt.