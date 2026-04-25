Battlefield will Call of Duty auch im Kino Konkurrenz machen, schnappt sich dafür einen Action-Experten

Nach Call of Duty soll auch Battlefield einen eigenen Kinofilm erhalten. Damit dürfte der langjährige Konkurrenzkampf der beiden Shooter-Marken auf der Leinwand weitergehen. Battlefield hat allerdings ein sehr gutes Argument für sich am Start.

Verfilmungen großer Videospielmarken sind im Trend, weswegen es nicht verwundert, dass nun auch Battlefield einen eigenen Film erhalten soll – genauso wie Call of Duty.

The Hollywood Reporter berichtet, dass sich ein entsprechendes Projekt in Arbeit befindet. Aktuell gibt es weder einen Titel noch Details zur Handlung. Auch bei welchem Studio der Film produziert wird, ist noch unklar, da die Verhandlungen gerade erst angelaufen sind.

Spannend ist jedoch, wer hinter dem Projekt steht: ein Experte für krachende Action und ein frischgebackener Oscar-Preisträger.

Video starten Battlefield 6 stellt die Roadmap für das Jahr 2026 im Video vor Autoplay

Das perfekte Duo für Battlefield?

Wer arbeitet am Film? Mit Publisher Electronic Arts im Rücken schreibt Christopher McQuarrie am Drehbuch. Er soll auch Regie führen und fungiert als Produzent.

Wem der Name nichts sagt: McQuarrie war für die Mission-Impossible-Reihe ab Teil 5 zuständig und hat bis zum vorläufigen Finale aus dem Jahr 2025 alle Filme des Franchise inszeniert.

Zuvor war er bereits als Regisseur für Jack Reacher tätig und schrieb andere Actionfilme und Thriller wie The Tourist oder den 90er-Jahre-Klassiker Die üblichen Verdächtigen.

Besonders McQuarries Arbeit an Mission Impossible qualifiziert ihn als geeigneten Kandidaten für einen Battlefield-Film. Der Regisseur setzt bevorzugt auf handgemachte Action und eine wuchtige Inszenierung.

Groß angelegte Kampfszenen, die gut choreografiert sind, sollten für McQuarrie kein großes Problem darstellen. Wie gut ihm das eigentliche Drehbuch gelingt, bleibt abzuwarten. Besonders das Finale von Mission Impossible musste in dieser Hinsicht Kritik einstecken, was unter anderem an zu viel erklärender Exposition lag (via Rotten Tomatoes).

An McQuarries Seite arbeitet der Schauspieler Michael B. Jordan am Battlefield-Film mit. Er ist ebenfalls als Produzent beteiligt. Ob er auch eine Figur spielen wird, ist noch offen.

Da Jordan aber erst vor wenigen Wochen den Oscar als Bester Hauptdarsteller für den Vampirhorrorfilm Sinners erhielt, ist es anzunehmen. Generell ist er aktuell ein angesagter Name in Hollywood.

Wann erscheint der Film? Da sich noch kein Studio gefunden hat, gibt es auch noch keinen Termin. Laut The Hollywood Reporter streben Christopher McQuarrie und Michael B. Jordan eine Veröffentlichung im Kino an. Generell sollte man aber nicht vor 2027 mit einem Release rechnen.

Der große Konkurrent Call of Duty wird derzeit ebenfalls verfilmt und soll, produziert von Paramount, am 30. Juni 2028 erscheinen. Dieses Studio hat in der Vergangenheit übrigens Mission Impossible produziert. Ob es sich nun beide großen Shooter-Marken schnappen wird? Auf Netflix gibt es eine ganze Reihe von Produktionen, die von Spielen inspiriert sind: Laut euch gibt es auf Netflix ganze 9 Gaming-Serien, die besser sind als Henry Cavill und The Witcher