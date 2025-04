Ein neuer Film mit Vampiren ist einer der besten 2025, und ausgerechnet der Bösewicht basiert auf einem Kinderfilm

Ein neuer Vampir-Film ist eine der großen Überraschungen im Kino 2025. Blood and Sinners erzählt eine ernste Geschichte und vermischt sie mit mystischen Elementen. Doch ausgerechnet der fiese Bösewicht basiert auf einer Figur aus einem Kinderfilm.

Wie kommt Blood and Sinners an? Blood and Sinners (im Original nur Sinners) ist der neue Film von Ryan Coogler. Der ist vor allem für die beiden Filme zu Black Panther bekannt, doch auch mit Creed konnte er schon einen großen Erfolg als Regisseur feiern.

Sein neuester Film erschien im April 2025 und ist unter Kritikern ziemlich beliebt. Auf Rotten Tomatoes kommt der Film auf einen Kritiker-Wert von 98 % und ist damit nicht nur einer der besten Filme 2025, sondern somit auch der letzten Jahre.

Im Fokus des Films stehen die beiden Zwillinge Smoke und Stack, die beide von Michael B. Jordan verkörpert werden. Sie sind ehemalige Gangster, die 1932 eine Scheune kaufen, um damit eine Juke-Bar zu eröffnen. Neben gesellschaftlichen Problemen wie Rassismus kommen aber auch noch übernatürliche Probleme einher.

Der fiese Schurke aus dem Film hatte dabei eine ungewöhnliche Inspirationsquelle: Einen Wolf aus einem Kinderfilm.

Ein gruseliger Wolf und ein fieser Vampir

Was war die Inspirationsquelle? In einem Interview im Podcast Get Rec’d mit Straw Hat Goofy (via YouTube) sprach Ryan Coogler über seinen neuen Film und die Industrie an sich. Dort kommt auch zur Sprache, dass er ein großer Fan von animierten Filmen und Serien ist und vom Film Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch, der 2022 erschienen ist.

Das zeigt sich auch in Blood and Sinners und dem Schurken Remmick, der von Jack O’Connell gespielt wird.

Ich spreche also über Einflüsse in diesem Film […] Das ist eine große Sache, die ich liebe. Denk an den Bösewicht Tod, denk an seine charakteristischen Merkmale, denk an sein Verhalten. Ryan Coogler über seine Inspiration für den Schurken in Blood and Sinners

Straw Hat Goofy denkt direkt an die Augen vom Wolf aus Der gestiefelte Kater. Im gesamten Animationsfilm wird er vor allem von seinen roten Augen definiert, die für eine gruselige Atmosphäre sorgen. Das passiert auch mit Remmick in Blood and Sinners.

Die roten Augen sind nicht nur sein Design, sie sorgen für ein gewisses Unbehagen und das Gefühl, dass im Dunkeln immer etwas lauert. Auch das ruhige Verhalten des Wolfs nennt Coogler als Inspirationsquelle für Remmick.

Einer der Künstler für den Film, Louis Gonzales, war laut Coogler sogar 20 Jahre bei Pixar tätig und arbeitete am Zeichentrickfilm Der Gigant aus dem All mit.

Obwohl Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch als Animationsfilm mit FSK6 vor allem Familien anspricht, ist der Wolf im Film ein guter Schurke, der auch Erwachsenen Gänsehaut bereiten kann.