5 starke Animationsserien für Erwachsene, die ihr aktuell auf Netflix streamen könnt

Dass Animation nicht nur für Kinder spannend sein kann, ist schon lange keine Neuigkeit mehr. Animationsprojekte für Erwachsene können in ihren Themen und Bildsprachen komplett verschieden sein. In dieser Liste stellen wir euch 5 unterschiedliche Animationsserien vor, die besonders Erwachsene ansprechen sollen.

Was sind das für Serien? In dieser Liste befinden sich ausschließlich Serien, die auf Netflix verfügbar sind. Sie müssen nicht zwangsmäßig mit einer FSK 16 oder FSK 18 versehen sein – es geht rein um Serien, die besonders Personen im Erwachsenenalter ansprechen und dementsprechende Themen beinhalten. Sie können daher in ihrer Altersfreigabe, dem Artstyle und Genre variieren.

Die Liste ist eine Ergänzung zu einer bereits veröffentlichten Liste und bietet so eine größere Auswahl an vorgestellten Animationsprojekten.

Hier seht ihr den Trailer zu Love, Death & Robots, einem Kandidaten dieser Liste:

Tuca & Bertie

Tuca und Bertie aus der gleichnamigen Serie.

FSK 12

7,4/10 (via IMDb)

Tuca und Bertie sind zwei weibliche Vögel in ihren frühen 30ern, die trotz ihrer Unterschiede beste Freundinnen sind. In der Serie erleben sie die normalen Erfahrungen junger Erwachsener, aber auch schwierigere Situationen in ihren Beziehungen, Arbeitsplätzen und Familien, die sie versuchen zu meistern.

Tuca & Bertie wurde von dem Team entwickelt, das auch BoJack Horseman geschaffen hat. Das zeigt sich nicht nur in dem wiedererkennbaren Artstyle und Humor, sondern auch in der Konfrontation mit ernsteren Themen, mit denen sich die Protagonistinnen und die Zuschauer der Serie auseinandersetzen werden.