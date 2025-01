Ein grandioser Sci-Fi-Film von Warner Bros. wurde zum Flop, doch Fans lieben ihn bis heute

Flops gab es in der Filmgeschichte schon immer. Vor allem das Science-Fiction-Genre ist gerne davon betroffen, weil es eben recht teuer ist, solche Filme zu produzieren. Das gilt auch im Animationsbereich. Ein Sci-Fi-Film aus 1999 gilt heute als Klassiker des Genres, doch damals war es ein großer Flop.

Um welchen Film geht es? 1999 erschien Der Gigant aus dem All. Der Animationsfilm wurde von Warner Bros. produziert und erzählt die Geschichte des 9-jährigen Hogarth, der einen riesigen Roboter findet, der aus dem Weltall stammen muss. Der ist aber friedlich und beide freunden sich an.

Der US-Agent Kent Mansley hat aber ganz andere Ziele. Er ist überzeugt, dass der Roboter eine große Gefahr darstellt, weshalb er ihn unter allen Umständen vernichten möchte. Auch wenn das heißt, dass Menschen gefährdet werden.

Heute gilt Der Gigant aus dem All für viele Fans als unterschätzter Animations-Klassiker, der sich mit dem Thema (Waffen-)Gewalt kindgerecht auseinandersetzt. Zum Release war der Film aber ein ziemlich großer Flop. Bei einem Budget von schätzungsweise 70 Millionen US-Dollar spielte der Film weltweit nur knapp 23 Millionen US-Dollar ein (via IMDb).

Eine große Schuld an dem Flop hat laut dem Regisseur wohl das Studio Warner Bros.

Zu wenig Marketing

Warum ist Der Gigant aus dem All gefloppt? Man kann zwar nie garantiert sagen, warum ein Film gefloppt ist, doch man kann sich Indizien anschauen. Der Regisseur des Films, Brad Bird, äußerte sich in einem Interview bei joblo.com zu dem Thema und sieht die Schuld am fehlenden Marketing.

Der Film wurde zwar von Warner Bros. produziert, die verloren laut Bird aber das Interesse an Animationsfilmen, nachdem der Film Das magische Schwert 1998 gefloppt ist. Er sagt: Sie dachten nur, dass Animation für sie nicht wirklich funktionieren würde.

Laut Bird gab es lange auch keinen richtigen Release-Termin. Man habe gewartet, bis irgendwann ein Termin frei war. Die Test-Screenings sollen gute Wertungen gehabt haben, aber Warner Bros. sei nicht vorbereitet gewesen. Es fehlte Marketing.

Sie waren noch nicht bereit für den Film, das heißt, sie hatten noch nicht die ganze Vorarbeit geleistet, die man leisten muss, mit Fastfood-Restaurants, Müsli, Teasern, Plakaten. Wir hatten nur ein Poster und das war ein Teaser-Poster. Wir hatten nie ein richtiges Poster, weil sie nicht mehr als das Teaser-Poster gemacht haben. Brad Bird über Der Gigant aus dem All und das fehlende Marketing (via joblo.com)

Fans und Kritiker lieben den Film

Wie kommt Der Gigant aus dem All bei Kritikern und Fans an? Schaut man sich die aktuellen Werte auf Rotten Tomatoes an, dann merkt man, dass der Film bis heute einen starken Eindruck hinterlassen hat. Bei 144 Kritikern hat der Film einen Kritiker-Score von 96 %. Und bei über 100.000 User-Reviews kommt der Film auf einen Score von 90 %. Die User loben vor allem die Themen und die emotionale Geschichte:

Peter F: Einer meiner Lieblingsfilme überhaupt, der die Fantasie eines jungen Kindes und die Lust auf Abenteuer einfängt.

TROY S: Dieser Film hat eine großartige Ausgewogenheit, gerade genug Charakterentwicklung, genug Actionszenen und genug Spannung, um den Zuschauer während der anderthalb Stunden Spielzeit bei der Stange zu halten.

Hao Ian L: Das Konzept ist nicht wirklich neu, aber es sind die einfachen und doch tiefgründigen Themen Freundschaft und Menschlichkeit, die bei Zuschauern aller Altersgruppen Anklang finden.

Was machte Brad Bird nach Der Gigant aus dem All? Nach Der Gigant aus dem All machte Bird weiter Animationsfilme, diesmal aber für Pixar. Mit Ratatouille und den beiden Filmen von Die Unglaublichen erschuf er weitere Filme, die bei Fans des Genres bis heute im Gedächtnis geblieben sind. 2011 führte er sogar Regie bei Mission: Impossible – Phantom Protokoll.

Was sagt ihr zu Der Gigant aus dem All? Mögt ihr den Film? Schreibt uns gerne auch eure liebsten Animationsfilme, die mehr Aufmerksamkeit verdienen, in die Kommentare.