Ein Sci-Fi-Film spielte über 240 Millionen Dollar ein – Gilt trotzdem als Flop und bekam nie eine Fortsetzung

Fire Force geht nach 5 Jahren in die nächste Runde! Schaut hier den Trailer zur 3. Staffel an.

Epic entschuldigt sich für falschen Bann in Fortnite – Ist so großzügig, dass der Spieler sich nochmal bannen lassen würde

Die lobenden Stimmen konzentrieren sich aber auf den Action-Aspekt. Den schafft der Film laut einiger Stimmen relativ gut zu präsentieren. Als Popcorn-Streifen scheint er für einige Zuschauer also zu funktionieren. Wie sieht es bei euch aus? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wer lieber RoboCop spielen will, sollte hier hereinschauen: In diesem Shooter fühle ich mich, als wäre ich ein Actionheld der 80er, gegen den niemand eine Chance hat

Wie waren die Kritiken zum Film? Auf Rotten Tomatoes hat der Film bei 220 Kritiken einen schlechten Wert von 50 %. Bei über 100.000 User-Reviews erreicht der Film auch bei den Usern nur einen Wert von 49 %. In den Reviews liest man hauptsächlich den Kritikpunkt, dass es eben nicht an das Original heranreicht. Der gesellschaftliche Kommentar aus 1987 fehlt, wodurch der Film eher eine Hülle des originalen Films ist.

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

Warum war der Film kein riesiger Erfolg? Man kann nur vermuten, warum der Film nicht so funktionierte, wie sich MGM das vielleicht erhofft hat. Zum einen ist der Film wohl zu zahm. In Deutschland erhielt er eine FSK-Wertung von 12. Das steht im großen Kontrast zum Ab-18-Original, das die Gewalt auch für die Satire nutzte.

Man muss auch beachten, dass der Film in den USA nicht mal 60 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Für so eine ikonische Marke ist das kein gutes Ergebnis. Ähnlich erging es auch Pacific Rim 2.

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to