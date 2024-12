Vor Deadpool spielte Ryan Reynolds in einem „Men in Black mit Zombies“ mit, den kaum jemand im Kino gesehen hat

Ryan Reynolds ist heutzutage eine riesige Nummer in Hollywood. 2024 feierte er einen gigantischen Erfolg mit dem dritten Teil zu Deadpool. Doch auch vorher spielte er in unzähligen Filmen mit. Ein Sci-Fi-Film mit Jeff Bridges ist heute eher vergessen und war ein großer Flop – trotz Starbesetzung.

Um welchen Film geht es? Die Karriere von Ryan Reynolds begann 1991 in der Serie Hillside. Auch vor dem Erfolg von Deadpool im Jahre 2016 spielte er in Comic-Verfilmungen mit. In Blade Trinity kämpfte er an der Seite von Blade und in X-Men Origins: Wolverine spielte er eine erste, eher verhasste Version von Deadpool.

3 Jahre vor seinem Solo-Deadpool-Film erschien mit R.I.P.D. eine weitere Comicverfilmung. Am besten könnte man den Film mit Men in Black vergleichen, nur sind es keine Aliens, sondern untote Menschen, die illegalerweise auf der Erde bleiben, obwohl sie eigentlich ins Jenseits müssen. Mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges hatte man auch eine Jung-Alt-Dynamik, eben wie in Men in Black.

Universal hat in dem Film wohl ziemlich viel Potenzial gesehen, denn das Budget belief sich auf 130 Millionen US-Dollar. Leider fanden die Zuschauer den Film nicht so interessant. Er floppte an den Kinokassen und gilt heute eher als vergessen.

Der 130-Millionen-Dollar-Flop

Wie erging es R.I.P.D.? Durch die hohen Kosten musste R.I.P.D. entsprechend viel Geld einnehmen. Von einem Erfolg spricht man in den meisten Fällen, wenn der Film das Doppelte der Produktionskosten einspielt. R.I.P.D. konnte nicht mal das eigentliche Budget wieder reinholen.

Schaut man sich die Zahlen auf Box Office Mojo an, dann sieht man, dass der Film nur knapp 78 Millionen US-Dollar eingespielt hat. Das ist nicht mal annähernd das Budget.

Woran könnte es gelegen haben? Jeff Bridges ist zwar ein namhafter und auch guter Schauspieler, doch ein richtiger Publikumsmagnet war er noch nie. Auch Ryan Reynolds war zu der Zeit noch nicht der Hit-Garant, der er vielleicht heute ist. Deadpool kam erst 3 Jahre später und schon 2011 floppte Reynolds mit Green Lantern.

Am selben Tag erschien übrigens Red 2 in den US-Kinos. Der Film spricht eine ähnliche Zielgruppe an und dazu brachte Pacific Rim, der ebenfalls im Juli erschien, weitere Konkurrenz um die Gunst der Kinobesucher.

Zudem muss man sagen, dass der Titel des Films R.I.P.D ziemlich sperrig klingt und nicht so leicht im Kopf bleibt, wie andere Filmtitel.

Auch die Kritiken waren schlecht. Auf Rotten Tomatoes hat der Film bei 103 Reviews einen schlechten Kritiker-Score von 13 %. Bei den Zuschauern schafft er bei über 50.000 Reviews immerhin die 38 %.

Es gab sogar eine Fortsetzung. Obwohl der Film ein großer Flop war, gab es sogar eine Fortsetzung, von der aber wahrscheinlich kaum jemand was mitbekommen hat, sie kam nämlich nur auf DVD raus. 2022 erschien R.I.P.D 2: Rise of the Damned und war ein Prequel. Doch das war eher großes Trash, denn kein Darsteller und auch der Regisseur kehrten nicht zurück. Ein anderer Film wollte ein großes Universum werden, floppte aber schon beim ersten Teil: Ein Fantasy-Film mit Tom Cruise sollte der Start eines großen Universums wie bei Marvel werden – Doch er war ein Flop