Darstellerin aus Star Wars äußert sich zu Sci-Fi-Flop mit Tom Holland, der 95 Millionen € gekostet hat

Chaos Walking war also trotz namhafter Besetzung kein Erfolg. Das zeigt, dass ein Star-Ensemble eben nicht alles ist. Man muss dem Film aber eingestehen, dass er zu keinem idealen Zeitpunkt erschien. In der Filmografie von Daisy Ridley wird Chaos Walking in Zukunft wohl keine große Rolle spielen. Auch Star Wars war nicht frei von Kontroverse: „Ärgert mich noch immer“: Schauspielerin aus Star Wars reagiert auf die Kritik enttäuschter Fans

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

2021 erschien der Streifen dann – in Deutschland aber nicht im Kino, sondern direkt auf DVD oder im Stream. Daisy Ridley scheint aber nicht zu viel zurückzublicken. Letztendlich war es für sie ein Job, den sie gewissenhaft erledigte. Nach dem Ende der Dreharbeiten ging sie vom Set und sah mit an, wie sich der Film zum finanziellen Flop entwickelte. „Was soll man machen?“, sagt sie heute darüber.

Doug [Liman] arbeitet anders als die meisten Leute, mit denen ich gearbeitet habe. Sehr spontan. Aber bei dieser Szene erinnere ich mich an die blanke Angst, jemanden zu spielen, der nicht schwimmen kann, und in einen ziemlich schnell fließenden Fluss hinauszugehen. Ich kann schwimmen, aber wenn man jemanden spielt, der nicht schwimmen kann, kriegt man Panik.

Im Interview mit Empire ( via screenrant.com ) beschreibt Ridley die Arbeit an einer speziellen Szene:

Was erzählt die Schauspielerin? Drei Jahre nach dem Erscheinen des Films erinnert sich Daisy Ridley an die Dreharbeiten, die von einigen Schwierigkeiten begleitet waren. Regisseur Doug Liman brachte seine eigenen, ungewöhnlichen Arbeitsmethoden mit ans Set.

Ein Sci-Fi-Film mit Ryan Reynolds und Jeff Bridges war „Men in Black mit Zombies“, floppte an den Kinokassen

In Chaos Walking spielen neben Daisy Ridley auch Stars wie Tom Holland oder Mads Mikkelsen mit. Auch der Regisseur Doug Liman ist alles andere als ein Unbekannter. Er inszenierte Filme wie Die Bourne Identität oder Edge of Tomorrow, der vielleicht eine Fortsetzung bekommt.

Um welchen Film geht es? Der Streifen trägt den Titel Chaos Walking und stammt aus dem Jahr 2021. Die Geschichte spielt in einer Dystopie der Zukunft, in der es keine Frauen mehr gibt. Noch dazu haben alle Lebewesen die Fähigkeit, den Gedanken anderer zu lauschen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to