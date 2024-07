Ein Sci-Fi-Film mit Tom Holland hat 100 Millionen Dollar gekostet und war ein totaler Flop

In den letzten Jahren sind viele Filme gefloppt, von denen man es nicht erwartet hätte. Für einen Sci-Fi-Film mit drei großen Schauspielern und einem großen Budget war die Corona-Zeit der Grund, warum den Film kaum einer kennt.

Um welchen Film geht es? Der besagte Film heißt Chaos Walking und erschien 2021. Im Film ist die Welt zu einer Dystopie geworden, in der es keine Frauen mehr gibt. Außerdem hat jedes Lebewesen die Fähigkeit, die Gedanken anderer zu hören .

Der Film hat alles, was ihn hätte, erfolgreich machen können. Mit Tom Holland, Daisy Ridley und Mads Mikkelsen gibt es drei Namen, die man aus großen Produktionen kennt. Der Regisseur, Doug Liman, hat auch in Edge of Tomorrow Regie geführt. Ein Film, der möglicherweise sogar eine Fortsetzung bekommt.

Das Budget des Films lag laut The Numbers bei 100 Millionen US-Dollar. Trotz der vielversprechenden Aspekte war der Film ein totaler Flop und spielte nur 27 Millionen Dollar ein. Das ist ein gigantischer Flop.

Den Trailer zum Film findet ihr hier:

Corona kam in die Quere

Warum ist der Film so kolossal gefloppt? Die kurze Antwort auf die Frage ist: Corona. Gedreht wurde der Film schon 2017, durch große Probleme bei den Test-Screenings mussten für den Film aber Szenen neu gedreht werden. Durch die anderen Projekte der Schauspieler wurde der Film dann weiter hinausgezögert.

Das sorgte natürlich auch für ein höheres Budget. 2019 sollte der Film dann endlich in die Kinos kommen, doch auch dieser Termin wurde verschoben. Das war dann mitten in der Corona-Pandemie, wodurch der Film immer weiter hinausgezögert wurde, da Kinos in weiten Teilen der Welt geschlossen waren. (via Deadline)

Letztendlich erschien der Film 2021 in den amerikanischen Kinos. In anderen Teilen der Welt, beispielsweise Frankreich und Deutschland, kam es aber nie zu einem Kino-Release, sondern nur auf DVD oder auf Streamern. Bei uns erschien der Film beispielsweise direkt auf Sky Cinema.

Dies ist auch einer der Gründe, dass die Einnahmen so gering sind, denn einen richtigen weltweiten Release gab es nicht in den Kinos. Zahlen zu den Streamern und DVD-Verkäufen gibt es da nicht, sonderlich besser würden die Zahlen aber wahrscheinlich nicht werden.

Wie kam der Film bei Kritikern und Fans an? Schaut man sich die Daten auf Rotten Tomatoes an, dann sieht man bescheidene Ergebnisse. Bei den Kritikern kommt der Film nur auf einen Score von 21 %. Immerhin sieht es bei dem User-Score besser aus, da schafft der Film 71 %.

Der Film basiert auf einer Buchtrilogie, doch bei einem solchen finanziellen Ergebnis, wird es wohl keine Fortsetzung geben. Falls ihr euch mal gefragt habt, welcher Science-Fiction-Film denn nun am realistischsten ist, dann gibt euch die NASA eine Antwort: Die NASA sagt: Von allen SF-Filmen ist das der realistischste – Das spricht nicht gerade für die Menschheit