Nach 10 Jahren könnte ein Sci-Fi-Film, in dem Tom Cruise ständig draufgeht, doch noch eine Fortsetzung bekommen

„Edge of Tomorrow“, ein Sci-Fi-Blockbuster mit Tom Cruise, erschien im Jahr 2014. Nun machte der Hollywood-Schauspieler einen Deal mit Warner Bros. Eine Fortsetzung des Films ist damit durchaus denkbar.

Im Jahr 2014 erschien Edge of Tomorrow, ein Sci-Fi-Blockbuster, in dem Tom Cruise als Major Bill Cage im Kampf gegen Aliens stirbt. Jedoch erwacht er kurz darauf wieder, nur um den einen Tag immer wieder zu erleben.

Gemeinsam mit Rita Vrataski sucht er daraufhin einen Weg, um den Aliens endgültig den Garaus zu machen und aus der Zeitschleife zu entkommen.

Laut Variety hat Tom Cruise einen Vertrag unterschrieben, durch den auch 10 Jahre später doch noch die Fortsetzung von Edge of Tomorrow möglich wäre.

Hier seht ihr einen Trailer zu Edge of Tomorrow:

Was ist das für ein Deal? Der Schauspieler unterschrieb einen Vertrag, dass er mit Warner Bros. Discovery Filme entwickle und produziere. Dabei sind sowohl neue Filme als auch Fortsetzung von bereits bestehenden Franchises eingeschlossen.

Als Teil einer neuen „strategischen Partnerschaft“ werden Cruise und seine Produktionsfirma auch über Büros auf dem Gelände von Warner Bros. Discovery in Burbank verfügen (via Variety).

Der Schauspieler arbeite bereits an mehreren Projekten mit Warner Bros. zusammen. Neben dem letzten gemeinsamen Projekt, Edge of Tomorrow, wären das etwa noch Magnolia und Rock of Ages. Interview mit einem Vampir, Eyes Wide Shut und Risky Business gehören ebenfalls zum gemeinsamen Repertoire.

Aber das bedeutet nicht, dass Tom Cruise nur noch Filme aus dem Hause Warner Bros. machen darf. Weiterhin kann er ebenso an Projekten von konkurrierenden Firmen mitwirken.

Durch die gemeinsame Zusammenarbeit scheint es nun also wahrscheinlicher denn je, dass Edge of Tomorrow nun vielleicht doch noch fortgesetzt wird – auch 10 Jahre nach dem ersten Teil noch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Vertrag auch die Fortsetzungen von bestehenden Reihen umfasst und das der letzte Film mit Cruise war, der für Warner einen finanziellen Erfolg darstellte. Wenn ihr Fans von Edge of Tomorow seid, könnte euch außerdem auch diese Liste interessieren: Die 13 besten Science-Fiction-Filme laut IMDb