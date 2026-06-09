Superman: Man of Tomorrow – Alle Infos zu Release, Trailer und Comic zum Superman-Sequel

James Gunn schickt den Mann aus Stahl 2027 in die nächste Runde. Im Film Man of Tomorrow stellt sich der DC-Held einem neuen mächtigen Schurken. MeinMMO verrät euch alle Informationen zum Release, Trailer und mehr.

Was ist Man of Tomorrow? Mit Superman aus dem Jahre 2025 etablierte James Gunn eine neue Version des Helden, der sich im ersten Film mit Lex Luthor herumschlagen musste. Dieser Film wird 2027 mit Man of Tomorrow fortgesetzt. Die Menschheit muss sich einem starken Schurken stellen.

Wann ist der Release von Man of Tomorrow? Der Film soll in den USA am 9. Juli 2027 erscheinen. Man kann also davon ausgehen, dass der Film in Deutschland voraussichtlich am 8. Juli 2027 in den Kinos starten wird.

Gibt es einen Trailer zu Man of Tomorrow? Bisher hat Warner Bros. keinen Trailer oder Teaser zu Man of Tomorrow veröffentlicht.

Video starten Superman – Trailer zum neuen Film des bekannten Superhelden von DC

Gibt es erste Bilder zum Film? Auch wenn es bisher keinen Trailer oder Teaser gibt, zeigte Warner Bros. bereits ein erstes Foto von Nicholas Hoult im neuen Anzug von Lex Luthor, den er im Film verwenden wird. Das Bild könnt ihr hier sehen:

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Superman: Man of Tomorrow – Schurke, Comic und Handlung

Auf welchem Comic basiert Man of Tomorrow? Bisher ist unklar, auf welchem Comic das Sequel zu Superman basieren soll. Zwischen 1995 und 1999 erschien die Mini-Comicserie Man of Tomorrow . Man weiß aber bereits, dass Brainiac der Schurke des Films sein wird. Dementsprechend müssten auch andere Comics als Inspirationsquelle dienen.

Auf Threads erklärte Regisseur James Gunn, dass er sich für Braniac nicht an eine bestimmte Story halten wird, sondern mehrere Inspirationsquellen hat:

Ich liebe bestimmte Aspekte vieler Versionen dieser Figuren, angefangen bei den Binder-Werken aus den 1950er Jahren über die überraschend gruseligen Wolfman-Geschichten bis hin zu den Zeichentrickversionen und hin zu dem wirklich unheimlichen und wunderbaren aktuellen „Absolute Brainiac“

Was ist die Handlung von Man of Tomorrow? Bisher ist die Handlung des Films noch unbekannt. Superman und Lex Luthor sollen sich aber verbünden, um sich gegen Brainiac zu stellen, der eine Bedrohung für das gesamte Universum darstellt.

Auch andere Superhelden wie Guy Gardner oder Supergirl sind bereits für Man of Tomorrow bestätigt, Lex und Superman werden also einiges an Hilfe haben.

Superman: Man of Tomorrow – Cast

Wer spielt in Man of Tomorrow mit? Folgende Darsteller kehren zurück oder haben eine neue Rolle im Film:

David Corenswet kehrt als Clark Kent/Superman zurück

kehrt als Clark Kent/Superman zurück Nicholas Hoult kehrt als Lex Luthor zurück

kehrt als Lex Luthor zurück Lars Eidinger spielt Brianiac

spielt Brianiac Milly Alcock kehrt als Kara Zor-El/Supergirl zurück

kehrt als Kara Zor-El/Supergirl zurück Adria Arjona spielt die Figur Maxima

spielt die Figur Maxima Skyler Gisondo kehrt als Jimmy Olsen zurück

kehrt als Jimmy Olsen zurück Nathan Fillion kehrt als Guy Gardner (Green Lantern) zurück

kehrt als Guy Gardner (Green Lantern) zurück Isabel Merced kehrt als Hawkgirl zurück

kehrt als Hawkgirl zurück Aaron Pierre spielt John Stewart (Green Lantern)

spielt John Stewart (Green Lantern) Rachel Broshnahan kehrt als Lois Lane zurück

kehrt als Lois Lane zurück Edi Gathegi kehrt als Mr. Terrific zurück

kehrt als Mr. Terrific zurück Mikaela Hoover kehrt als Cat Grant zurück

kehrt als Cat Grant zurück Wendell Pierce kehrt als Perry White zurück

kehrt als Perry White zurück Beck Bennett spielt Steve Lombard

spielt Steve Lombard Stephen Blackehart spielt Sydney Happersen

spielt Sydney Happersen Frank Grillo kehrt als Rick Flas Sr. zurück

kehrt als Rick Flas Sr. zurück Sara Sampaio kehrt als Eve Teschmacher zurück

kehrt als Eve Teschmacher zurück Pruitt Taylor Vince kehrt als Pa Kent zurück

kehrt als Pa Kent zurück María Gabriela de Faría kehrt als The Engineer zurück

kehrt als The Engineer zurück Matthew Lillard spielt eine noch unbekannte Rolle

spielt eine noch unbekannte Rolle Andre Royo spielt eine noch unbekannte Rolle

Sobald es neue Informationen oder Trailer zum Film gibt, aktualisieren wir diesen Artikel, damit ihr auf dem neuesten Stand seid. Noch bevor der Kampf gegen Brainiac ansteht, gibt es die Cousine von Superman im Kino: Die Cousine von Superman bekommt eigenen Film, wird direkt mit John Wick verglichen