Gegen Godzilla hat nicht einmal Superman eine Chance, vernichtet ihn mit einem einzigen Angriff

Superman gehört zur Speerspitze der Helden von DC, ist aber nicht unbesiegbar. Sein Aufeinandertreffen mit der Riesenechse Godzilla endete in einer Niederlage, die selbst den großen Schurken Doomsday alt aussehen lässt.

Superman ist ein sehr starker Charakter, der sich nur selten unterkriegen lässt. Er bekämpft in unzähligen Geschichten mächtige Figuren und Wesen, die es ihm nicht leicht machen.

Ausgerechnet gegen den ikonischen Godzilla hatte er aber das Nachsehen. Die japanische Riesenechse kam in der Comic-Reihe „Justice League vs. Godzilla vs. Kong“ in die DC-Welt und sorgte für große Zerstörung.

Als sie Metropolis erreichte, stellte sich Superman gegen die Echse. Zuerst unternahm er noch den Versuch, die Situation mit Diplomatie zu lösen, was aber scheiterte. Es kam zu einem Kampf, der zunächst noch recht ausgeglichen schien.

Godzilla attackiert mit seinem Hitzestrahl, was Superman mit dem Hitzeblick kontert. Eine Aktion des Helden Shazam sorgt dann aber für eine tragische Wendung.

Godzilla erhält bald seinen nächsten Auftritt im Kino – hier seht ihr den Trailer dazu:

Video starten Godzilla kehrt im ersten Teaser zu Minus Zero nach 2 Jahren zurück Autoplay

Gut gemeint, aber…

Was geschah mit Shazam? Der Charakter kam hinzu, um Superman im Kampf gegen Godzilla zu unterstützen. Dazu nutzte er Blitze und Magie. Plötzlich verwandelte er sich jedoch zurück in seine eigentliche Gestalt und wurde wieder zum harmlosen Billy Batson.

Superman fing ihn in seinem Sturz, sah jedoch, dass Godzilla seinen nächsten Angriff vorbereitete. Also musste der Mann aus Stahl schnell eine Entscheidung treffen: Billy schützen oder die Attacke von Godzilla kontern?

Er entschied sich für ersteres. Der Hitzestrahl trat Superman und verletzte ihn so schwer, dass er außer Gefecht gesetzt wurde. Sein Körper war verbrannt und nicht lebensfähig. Er wurde auf die Intensivstation gebracht.

Von diesem Angriff musste sich Superman erst einmal erholen, während Godzilla weiter Zerstörung anrichten konnte. Somit gelang der Echse, was selbst große Schurken wie Doomsday nicht schafften.

Dieser tötete Superman zwar, etwa in The Death of Superman, allerdings ging er dabei selbst drauf. Godzilla überlebte die Begegnung hingegen und durfte weiter durch Metropolis stampfen.

Wie ging die Geschichte aus? Für eine bestimmte Zeit war Superman so gut wie tot. Er schaffte es gegen Ende der Comic-Reihe jedoch, sich zu erholen. Er suchte Godzilla auf, wollte aber nicht gegen ihn kämpfen, sondern ihn als Verbündeten haben.

Inzwischen war nämlich unter anderem König Ghidorah, einer der größten Feinde von Godzilla, aufgetaucht. Gemeinsam mit der Justice League und neuen Verbündeten wie King Kong stellte sich Superman der Bedrohung entgegen.

Ob Superman die Riesenechse in einem fairen Kampf noch besiegt hätte? Das ist Spekulation. Fest steht jedoch, dass er aus der ersten Begegnung einiges gelernt haben dürfte und bei einem erneuten Aufeinandertreffen besser vorbereitet wäre. King Kong und Godzilla arbeiten auch in anderen Geschichten zusammen: Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht