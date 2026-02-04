„Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht

Fans von Godzilla können sich auf einige neue Abenteuer freuen. Es erscheinen nicht nur 2 neue Filme, schon im Februar steigt ein neues Monster empor, dem sich Kong und Godzilla in einer Sci-Fi-Serie stellen müssen.

Um welche Serie geht es? Die 2. Staffel von Monarch: Legacy of Monsters startet bereits am 27. Februar 2026. In der Serie geht es um die titelgebende Organisation Monarch, die Fans bereits aus der MonsterVerse-Reihe kennen.

Die Organisation beschäftigt sich mit den Monstern und Titanen, die die Erde bevölkern. Sie erforschen sie, versuchen aber auch dafür zu sorgen, dass nicht alles von ihnen plattgemacht wird. Das ist auch die Aufgabe in Staffel 2. Ein neuer Kaijū taucht auf und scheint so bedrohlich zu sein, dass Kong und Godzilla wieder zusammenarbeiten müssen.

Der neue Titan X

Was ist das neue Monster? Bereits im vorherigen Trailer deutete man den neuen Titan X an, jetzt gibt es zum ersten Mal große Aufnahmen der Kreatur, die laut Lee Shaw, gespielt von Kurt Russell, größer sein soll als Kong und Godzilla.

Wie der Trailer verrät, scheint das neue Monster aus einer anderen Dimension zu stammen. Es ist eine gigantische Kreatur mit mehreren Tentakeln, und andere Wassermonster scheinen ihm zu gehorchen. Visuell und thematisch erinnert es an den Cthulhu-Mythos. Im Trailer wird zum Monster gesagt: Dieser Titan ist wie ein Gott.

Was das Ziel des Monsters ist, ist noch unklar. Aber Monarch will sich wehren, und wenn ein neuer Kaiju versucht, der König der Erde zu werden, muss man natürlich Godzilla und Kong holen. Am Ende des Trailers sieht man bereits, dass Kong sich einen Kampf mit Titan X liefern wird. Godzillas Schrei darf natürlich auch nicht fehlen.

Gab es das Monster schonmal? Nein, das Monster scheint auf keinem bekannten Kaijū aus Godzillas Historie zu basieren. Godzilla hat zwar in der Vergangenheit gegen Wassermonster wie Ebirah gekämpft, doch das war einfach nur ein riesiger Hummer. Wie schon im Film Godzilla x Kong: The New Empire scheint das Studio Legendary ein neues Monster kreiert zu haben.

Die nächsten Monate und Jahre sind ein wahrer Traum für Godzilla-Fans. Am 27. Februar geht Monarch: Legacy of Monsters mit Staffel 2 auf Apple TV Plus weiter, doch das ist nur der Anfang.

Am 3. November 2026 erscheint mit Godzilla Minus Zero der nächste japanische Godzilla-Film, und am 25. März 2027 soll das MonsterVerse mit Godzilla x Kong: Supernova fortgesetzt werden. Falls ihr euch bis dahin mit den Gegnern von Godzilla beschäftigen wollt, schaut in diese Liste: Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking

Quelle(n): Apple TV Press
