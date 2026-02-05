Godzilla Minus Zero: Release, Trailer, Gegner – Alle Infos zum Monster-Film

EntertainmentServiceSpecial
2 Min. Niko Hernes 0 Kommentare Lesezeichen
Godzilla Minus Zero: Release, Trailer, Gegner – Alle Infos zum Monster-Film

Nachdem Godzilla Minus One 2024 ein großer Hit war, erscheint noch dieses Jahr mit Godzilla Minus Zero eine Fortsetzung der japanischen Monster-Saga. Alles zu Release, Trailer und den Gegnern erfahrt ihr bei MeinMMO.

Was ist das für ein Film? Godzilla Minus Zero soll den Film Minus One aus dem Jahre 2024 fortsetzen. Für die Regie, das Skript und die Effekte wird erneut Takashi Yamazaki verantwortlich sein. Minus One erhielt bereits einen Oscar für seine visuellen Effekte.

Wann ist der Release von Godzilla Minus Zero? Der Release des Films ist mittlerweile zumindest für Japan und die USA bekannt. In Japan erscheint Godzilla Minus Zero am 3. November 2026, in den USA am 6. November 2026.

Dank des US-Releases kann man davon ausgehen, dass der Film in Deutschland am 5. November 2026 starten wird. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher aber nicht.

Gibt es einen Trailer für Godzilla Minus Zero? Bisher gibt es keinen richtigen Trailer oder Teaser zu Godzilla Minus Zero. Aktuell ist nur das Logo des Films bekannt. Den Trailer zu Godzilla Minus One könnt ihr euch in der Zwischenzeit aber hier anschauen:

Godzilla Minus One – Trailer zur japanischen Rückkehr der gigantischen Echse
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Overwatch 2 läutet neue Ära ein, streicht die Zahl aus dem Namen und bringt 10 neue Helden Highlander Remake: Besetzung, Release, Trailer – Alle Infos zum Film mit Henry Cavill Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet Fans eines Mangas können nicht fassen, dass die Story nach 14 Jahren immer noch nicht endet: „Könnte einer der größten Reinfälle sein“ „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht Die 7 besten Pokémon-Spiele, wenn ihr kein normaler Trainer sein wollt Call of Duty Black Ops 7: Patch Notes zu Season 2 auf Deutsch Für knapp 7 Euro gibt’s auf Steam zwei einzigartige Action-Spiele zu Herr der Ringe, in denen ihr locker über 100 Stunden verbringen könnt Sandbox-MMORPG kündigt vollständigen Release auf Steam an, doch den Veteranen passt das gar nicht „Hab keine Millionen-Finanzierung“ – Vater entwickelt allein ein Sci-Fi-Game für Steam, lässt euch wie Boba Fett aus Star Wars spielen Fans finanzieren neues MMORPG in 2 Tagen, ist jetzt schon so weit wie Ashes of Creation Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig

Godzilla Minus One: Gegner und Handlung

Welche Gegner wird es in Godzilla Minus One geben? Bisher ist unbekannt, ob noch ein anderes Monster im Film vorkommen wird. Takashi Yamazaki, der Regisseur des Films, äußerte sich bereits ziemlich positiv zum Film, in dem Godzilla gegen Hedorah kämpft, weshalb viele Fans vermuten, dass das Monster zurückkehren wird.

Bisher ist aber auch unklar, wie Godzilla im Film aussieht und in welcher Form er wieder zurückkehren wird, da er im Vorgänger gestorben ist, sich aber am Ende regeneriert.

Was ist die Handlung von Godzilla Minus One? Auch zur Handlung ist bisher nichts bekannt. Am Ende von Godzilla Minus One wird das Monster von Shikishima besiegt und zerfällt dann im Meer. Als neuer Held erfährt er, dass Noriko überlebt hat und alles gut zu sein scheint.

Am Ende sieht man aber, dass sich Godzilla auf dem Meeresgrund regeneriert und auch mit Noriko scheint etwas nicht zu stimmen. Im Krankenhaus sieht man, dass Noriko eine schwarze Markierung auf dem Hals hat.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Astrophysiker erklärt, warum Godzilla in der echten Welt niemals existieren könnte: „Er wäre nur noch ein Klumpen“
von Niko Hernes
Mehr zum Thema
Der beste Film zu Godzilla bekommt 2026 eine Fortsetzung, verrät endlich das genaue Release-Datum
von Christoph Waldboth
Mehr zum Thema
Godzilla ist so stark, dass sogar eines der mächtigsten Wesen im Marvel-Universum keine Chance hat
von Niko Hernes

Falls ihr Kämpfe mit Godzilla sehen wollt, müsst ihr auch nicht bis zu Godzilla Minus One warten. Bereits Ende Februar erwartet euch die 2. Staffel einer Serie voller riesiger Monster. Dabei treffen die bekannten Kaijū auf eine neue Bedrohung: „Dieser Titan ist wie ein Gott“ – Der nächste Gegner von Godzilla steht fest und er ist so mächtig, dass die Riesenechse wieder Hilfe von Kong braucht

Quelle(n): Titelbildquelle: Godzilla Official by TOHO auf YouTube
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
The Boys Staffel 3 Trailer Homelander angespannt

DC zeigt endlich den Kampf zwischen Homelander und Superman, traut sich nichts

Patlabor Titel title

Bevor 2 legendäre Regisseure so erfolgreich wurden, tauschten sie ihre liebsten Animes miteinander aus

Highlander Trailer Sean Connory

Highlander Remake: Besetzung, Release, Trailer – Alle Infos zum Film mit Henry Cavill

Superman-Trailer DC Trümmer

Um einen fiesen Seestern zu besiegen, wurde vor 66 Jahren die Justice League gegründet

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx