Godzilla Minus Zero: Release, Trailer, Gegner – Alle Infos zum Monster-Film

Nachdem Godzilla Minus One 2024 ein großer Hit war, erscheint noch dieses Jahr mit Godzilla Minus Zero eine Fortsetzung der japanischen Monster-Saga. Alles zu Release, Trailer und den Gegnern erfahrt ihr bei MeinMMO.

Was ist das für ein Film? Godzilla Minus Zero soll den Film Minus One aus dem Jahre 2024 fortsetzen. Für die Regie, das Skript und die Effekte wird erneut Takashi Yamazaki verantwortlich sein. Minus One erhielt bereits einen Oscar für seine visuellen Effekte.

Wann ist der Release von Godzilla Minus Zero? Der Release des Films ist mittlerweile zumindest für Japan und die USA bekannt. In Japan erscheint Godzilla Minus Zero am 3. November 2026, in den USA am 6. November 2026.

Dank des US-Releases kann man davon ausgehen, dass der Film in Deutschland am 5. November 2026 starten wird. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher aber nicht.

Gibt es einen Trailer für Godzilla Minus Zero? Bisher gibt es keinen richtigen Trailer oder Teaser zu Godzilla Minus Zero. Aktuell ist nur das Logo des Films bekannt. Den Trailer zu Godzilla Minus One könnt ihr euch in der Zwischenzeit aber hier anschauen:

Godzilla Minus One: Gegner und Handlung

Welche Gegner wird es in Godzilla Minus One geben? Bisher ist unbekannt, ob noch ein anderes Monster im Film vorkommen wird. Takashi Yamazaki, der Regisseur des Films, äußerte sich bereits ziemlich positiv zum Film, in dem Godzilla gegen Hedorah kämpft, weshalb viele Fans vermuten, dass das Monster zurückkehren wird.

Bisher ist aber auch unklar, wie Godzilla im Film aussieht und in welcher Form er wieder zurückkehren wird, da er im Vorgänger gestorben ist, sich aber am Ende regeneriert.

Was ist die Handlung von Godzilla Minus One? Auch zur Handlung ist bisher nichts bekannt. Am Ende von Godzilla Minus One wird das Monster von Shikishima besiegt und zerfällt dann im Meer. Als neuer Held erfährt er, dass Noriko überlebt hat und alles gut zu sein scheint.

Am Ende sieht man aber, dass sich Godzilla auf dem Meeresgrund regeneriert und auch mit Noriko scheint etwas nicht zu stimmen. Im Krankenhaus sieht man, dass Noriko eine schwarze Markierung auf dem Hals hat.

