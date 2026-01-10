Der beste Film zu Godzilla bekommt 2026 eine Fortsetzung, verrät endlich das genaue Release-Datum

Fans von Godzilla, und insbesondere jene, die den 2023 erschienenen Film Minus One richtig gut fanden, dürfen sich noch 2026 auf die Fortsetzung freuen. Nun wurde bekanntgegeben, wann wir mit einem Kinostart rechnen dürfen.

Godzilla Minus One sorgte 2023 für eine Überraschung unter den Fans der Riesenechse. Nicht nur stammte der Film aus Godzillas Herkunftsland Japan, er überzeugte vor allem mit einer spannenden, zutiefst menschlichen Geschichte, die während des 2. Weltkriegs angesiedelt war.

Mit einem vergleichsweise geringen Budget, das laut IMDb rund 13 Millionen € betrug, gelang Regisseur Takashi Yamazaki und seinem Team ein spektakulärer und glaubwürdiger Eintrag in die lange Historie von Godzilla. Trotz der für so einen Film spärlichen Produktionskosten konnte der Film beeindruckende visuelle Effekte vorweisen und gewann für diese Leistung 2024 sogar den Oscar in dieser Kategorie.

Auf Rotten Tomatoes rangiert Minus One bis heute auf Platz 1 im Franchise und konnte 213 Kritiker zu einem Schnitt von 99 % bewegen. Die User werten beinahe gleich gut, hier kommen über 5.000 Wertungen auf 98 %. Auch MeinMMO-Redakteur Niko Hernes war in seiner Review sehr angetan.

Es war also nur eine Frage der Zeit, bis uns die Fortsetzung ins Haus steht. Nun ist klar, wann wir mit Godzillas Rückkehr auf die große Leinwand rechnen dürfen. Das Datum folgt einem traditionsreichen Tag.

Der Tag der Echse liegt im November

Wann erscheint der neue Film? Der Titel steht schon länger fest und lautet konsequenterweise Minus Zero. Laut der offiziellen Website von Godzilla soll der Film in Japan am 3. November 2026 in die Kinos kommen – pünktlich zum alljährlichen Godzilla Day, an dem der originale, allererste Film im Jahr 1954 das Licht der Leinwand erblickte. Auch der Vorgänger Minus One erschien an diesem Tag in Japan.

In Nordamerika startet Minus Zero bereits am 6. November 2026, also nur drei Tage später. Es gibt zwar laut der offiziellen Website noch keinen Termin für Europa oder gar Deutschland, doch es ist davon auszugehen, dass es sich um denselben wie in Nordamerika handeln dürfte.

So war es nämlich auch schon beim Vorgänger, der im Westen am 1. Dezember 2023, knapp einen Monat nach dem japanischen Release, in die Kinos kam. Dass dieses Mal weniger als eine Woche zwischen dem Release in Japan und dem im Westen liegt, ist eine Premiere. Meist verging deutlich mehr Zeit.

Kann man den Film streamen? Zum Kinostart bestimmt nicht, doch kurz danach könnte das möglich sein. Im Fall des Vorgängers Minus One nahm Netflix den Film im Juni 2024 in sein Programm auf, wo er bis heute zu sehen ist. Es ist also möglich, dass auch Gozilla Minus Zero nach der Kinoauswertung bei diesem Streaming-Dienst verfügbar sein wird.

Was ist zur Handlung bekannt? Leider so gut wie gar nichts. Das produzierende Studio Tōhō hält sich bedeckt zur Story, wir wissen aktuell nur, dass es sich um ein Sequel, also eine direkte Fortsetzung, handeln soll. In der Vergangenheit sprach Regisseur Takashi Yamazaki aber bereits über ein schleimiges Monster, von dem er Fan ist – ob wir es im fertigen Film zu Gesicht bekommen, ist aber noch offen.

Godzilla Minus Zero tritt in große Fußstapfen, immerhin ist der Vorgänger der erfolgreichste, japanische Godzilla-Film aller Zeiten und spielte laut Box Office Mojo weltweit rund 97 Millionen € ein.

Die Erwartungen der Fans dürften angesichts der Qualität von Minus One hoch sein. Doch was denkt ihr darüber? Freut ihr euch auf die Rückkehr der Riesenechse, und was wollt ihr von der Fortsetzung sehen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Vielleicht kehrt ja einer der Feinde aus unserer Liste zurück: Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking