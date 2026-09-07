Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking

Godzilla hat in 71 Jahren seit seinem ersten Auftritt unzählige riesige Monster und Kaijū bekämpft. MeinMMO zeigt euch im Power-Ranking, welche davon die stärksten sind.

Dieser Artikel erschien ursprünglich im Dezember 2025 und wurde strukturell überarbeitet.

Wie ist diese Liste entstanden? Godzilla hat mittlerweile in 38 Filmen eine große Rolle gespielt und sich dabei diversen Gegnern in den Weg gestellt. Dabei beziehen wir die stärksten Gegner von Godzilla sowohl aus den amerikanischen als auch aus den japanischen Filmen mit ein.

Falls euch euer liebstes Monster oder Kaijū auf dieser Liste fehlt, schreibt uns eure Favoriten gerne in die Kommentare. Ein paar Honorable Mentions wären:

Kong

Rodan

Anguirus

Kumonga

Manda

die MUTOs

Eine der gruseligsten Godzilla-Varianten findet ihr in Shin Godzilla:

Video starten Shin Godzilla – Trailer zum Monster-Film von Hideaki Anno Autoplay

Orga – Ein Alien, das Godzillas Zellen absorbiert hat

Tauchte zum ersten Mal im Film Godzilla 2000: Millenium (1999) auf

Eigentlich ist er ein Alien der Spezies Millennian, die vor Millionen von Jahren auf der Erde gelandet sind. Als Biomasse schliefen sie im Ozean, bis Forscher sie weckten.

Mit einem UFO versuchten sie auf der Erde geeignetes Gen-Material zu finden, um sich an den Planeten anzupassen. Schnell stießen sie auf die Riesenechse Godzilla, mit der sie kämpften. Das UFO absorbierte Zellen von Godzilla und es erstand das monströse Wesen Orga.

Als Orga versucht, Godzilla zu fressen, lädt die Echse sich mit seiner atomaren Energie auf und zerstört das Alien mit einer großen Explosion gänzlich.