Godzilla sieht im neuen Teaser so aus, als hätte er 2 Jahre lang Proteinpulver gefuttert, kehrt noch 2026 ins Kino zurück

Es gibt endlich einen ersten Teaser zum nächsten Godzilla-Film aus Japan. Dabei kehrt die riesige Echse nicht nur zurück, sie sieht nochmal deutlich bedrohlicher aus als vorher und scheint diesmal nicht nur Japan zu bedrohen.

Bereits Anfang 2026 gab man bekannt, dass Godzilla Minus One noch dieses Jahr fortgesetzt wird. Der Film war für das japanische Studio TOHO 2023 ein Erfolg und gilt auf Rotten Tomatoes als bester Film der über 70-Jahre alten Reihe. Minus One war der erste japanische Godzilla-Film seit Shin Godzilla im Jahre 2016.

Im Zuge der aktuellen CinemaCon veröffentlichte TOHO einen ersten Teaser zum kommenden Film, und der zeigt den legendären Kaijū in seiner besten Form und deutet eine noch schwerwiegendere Verwüstung an.

Video starten Godzilla kehrt im ersten Teaser zu Minus Zero nach 2 Jahren zurück Autoplay

Godzilla so breit wie lange nicht mehr

Wie ist Godzilla im ersten Teaser? Obwohl der erste Teaser nur 48 Sekunden lang ist, kann man schon viele interessante Details sehen. Allen voran natürlich den König der Monster. Godzilla kann man zweimal sehen. Als Erstes steigt er aus dem Wasser empor und ist deutlich breiter als noch 2023.

Am Ende des Teasers wird auch nochmal bestätigt, dass er größer geworden ist. Man sieht ihn neben der Freiheitsstatue in den USA laufen und er scheint sogar etwas größer als diese zu sein. Zusammen mit ihrem Teil im Wasser ist sie 93 Meter hoch. Da Godzilla im Teaser steht, müsste er auch etwa so groß sein. In Minus One war er laut Godzilla Official nur 50,1 Meter hoch. Somit ist er fast doppelt so groß.

Verdächtig ist hierbei auch, dass er in der letzten Sequenz anders aussieht als in der ersten Sequenz im Teaser. Es könnte also sein, dass er sich im Film entwickelt. Auf jeden Fall kann man aber sagen, dass diesmal wohl auch die USA ein ziemliches Problem haben werden, nicht nur Japan.

Godzilla neben der Freiheitsstatue im neuen Teaser zu Godzilla Minus Zero

Neue Kräfte oder sogar ein neues Monster?

Was versteckt sich noch im Teaser? Im Teaser wird von einer neuen Bedrohung gesprochen, hierbei ist aber bisher unklar, ob es einfach die Rückkehr von Godzilla ist, oder ein anderes Monster auftaucht. Fans wie @penpen_iii (x.com) könnten sich vorstellen, dass King Ghidorah auftauchen könnte. Ein Indiz dafür könnte der Titel Minus Zero sein, da Ghidorah im US-Film Godzilla: King of Monsters unter dem Namen Monster Zero bekannt ist.

Da es aber eine US-Bezeichnung ist, könnte es auch sein, dass Godzilla einfach eine neue Bedrohung ist, die erneut aus den Tiefen emporsteigt, um eine Reise der Zerstörung durchzuführen. Godzilla wurde bereits in Minus One als Repräsentation für Traumata des Krieges genutzt.

Für neue Kräfte oder ein neues Monster sprechen aber auch fliegende Trümmerteile im Teaser, durch die ein Pilot fliegen muss. Die scheinen durch eine blaue Kraft zu schweben.

Der Teaser bestätigt aber, dass erneut die Figuren Kôichi Shikishima und Noriko Ôishi im Vordergrund stehen, die 2 Jahre nach der Godzilla-Katastrophe weiterhin mit den emotionalen und physischen Folgen zu leben haben.

Wann wird Godzilla Minus Zero im Kino erscheinen? Der Film erscheint voraussichtlich am 5. November 2026 in den Kinos und verspricht bereits mit dem ersten Teaser eine zerstörerische Rückkehr. Bis dahin könnt ihr euch in dieser Liste einige seiner Widersacher anschauen: Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking