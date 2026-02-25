Ein Monster im Universum von Godzilla ist so mächtig, das die Riesenechse Hilfe von den mickrigen Menschen brauchte

Fans von Godzilla haben die nächsten 2 Jahre einiges vor sich. Neben einem neuen japanischen Film kehren auch Godzilla und Kong aus dem MonsterVerse zurück. Dabei ist ein Gegner ziemlich wahrscheinlich und für den brauchen die beiden Kaijū so viel Hilfe wie nur möglich.

Während 2026 der japanische Film Godzilla: Minus One fortgesetzt wird, geht es 2027 auch mit dem MonsterVerse im Kino weiter. Zu Godzilla x Kong: Supernova ist noch nicht viel bekannt, doch viele Fans sind sich bereits sicher, gegen welches Monster die Riesenechse diesmal antreten muss.

Laut The Times-Independent ist der Arbeitstitel von Godzilla x Kong: Supernova Zeus . Schaut man sich den Eintrag von Zeus bei der Writers Guild of America an, der Gewerkschaft für Autoren, steht da: Basierend auf den Figuren „Godzilla“ und „Space Godzilla“, die Eigentum der Toho Co., Ltd. sind und von ihr geschaffen wurden.

Auch wenn das keine offizielle Bestätigung ist, ist es ein starkes Indiz dafür, dass man das Monster oder zumindest seine Geschichte aufgreifen wird. Doch wer ist SpaceGodzilla eigentlich?

Godzilla, aber aus dem All

Was ist SpaceGodzilla für ein Kaijū? Seinen ersten Auftritt hatte das Monster im japanischen Film Godzilla gegen SpaceGodzilla aus dem Jahr 1994. Visuell sieht es aus wie Godzilla, nur dass es Kristalle an den Schultern und am Rücken hat. Er besitzt eine Flugform, mit der er zur Erde gekommen ist, die laut Wikizilla mal eben 720.000 Tonnen wiegt. In seiner Kampfform ist er mit 80.000 Tonnen deutlich leichter.

Im Laufe der Zeit gab es diverse Hintergrundgeschichten. In seinem ersten Film haben die Menschen die Theorie entwickelt, dass Zellen von Godzilla in einem schwarzen Loch gelandet sind, sich dort irgendwie mit Kristallorganismen verbunden haben und die Energie eines explodierenden Sterns dann das Monster erschaffen hat. Also ziemlich absurder Quatsch, vor allem weil nicht ganz klar ist, wie die Zellen überhaupt dorthin gekommen sind. Im Film geht man entweder von Biollante, einem anderen Godzilla-Klon oder von Mothra aus.

In der sehr absurden Serie Godzilla Island ist SpaceGodzilla ein Verbündeter der Xiliens, einem Alien-Volk, aber das ignorieren wir für diesen Artikel mal.

Anders als Monster, die zerstören, weil sie territorial handeln oder gestört werden, ist SpaceGodzilla deutlich intelligenter und böser. Er will die Erde erobern, und dafür muss er Godzilla töten.

Heisei-Godzilla im Kampf gegen SpaceGodzilla (Bildquelle: Godzilla Official auf YouTube)

Ein mächtiger Gegner, dem Godzilla alleine unterlegen ist

Wie stark ist SpaceGodzilla? Dank seiner Kristalle kann SpaceGodzilla kosmische Energie aufsaugen und sie in Form eines Lasers abfeuern. Gleichzeitig kann er aber auch Kristalle erschaffen und sie als Geschosse oder als Schutzschild benutzen. Zusätzlich dazu hat er telekinetische Fähigkeiten, mit denen er sogar Godzilla heben kann.

Im Kampf hatte Godzilla sichtlich keine Chance gegen seinen Weltraum-Bruder. Sein atomarer Atem wurde abgeblockt und Godzilla schaffte es nicht zum Nahkampf, eine der Schwächen von SpaceGodzilla. Bevor Godzilla aber getötet werden konnte, versandte die Menschheit den Roboter M.O.G.U.E.R.A., der 1957 zum ersten Mal auftrat.

Damals war er noch ein Feind, gegen SpaceGodzilla wurde er aber als Verbündeter der Defense Force of Earth genutzt und war eigentlich als Waffe gegen Godzilla gedacht.

Der Roboter schaffte es, den Kristall auf SpaceGodzillas Schulter zu zerstören. Dieser war danach so geschwächt, dass Godzilla ihn letztendlich zerstören konnte.

Wie könnte SpaceGodzilla im MonsterVerse umgesetzt werden? Da das MonsterVerse nichts gegen absurde Erklärungen hat, könnte SpaceGodzilla auch einfach aus dem Weltraum stammen, immerhin hat man schon etwas wie die Hohlerde etabliert.

Da der Film Godzilla und Kong innehat, könnte Kong die Rolle von M.O.G.U.E.R.A. übernehmen. Heißt: Er könnte Godzilla unterstützen, aber selbst eine Chance im Kampf hätte er wohl nicht. Schon im Film New Empire überließ er Godzilla den mächtigen Kaijū Shimo.

SpaceGodzilla ist eines der stärksten Monster, denen Godzilla in seiner langen Historie begegnet ist. Im Verlauf seiner über 70 Jahre langen Karriere begegnete die Echse vielen mächtigen Gegnern, die die Erde und die Menschheit bedroht haben: Die 10 mächtigsten Gegner von Godzilla im Power-Ranking