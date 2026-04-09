Jeder kennt Superman als den unbesiegbaren Mann aus Stahl, der jeder Gefahr trotzen kann. Doch was ist, wenn jeder Kleinganove ihn plötzlich verletzen kann? Der Auftakt einer neuen Comic-Reihe bietet für MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes bereits eine starke Ausgangssituation.

Auch wenn man vielleicht nie einen Film von ihm gesehen hat, kennt wohl jeder Superman. Zusammen mit Batman gehört er zu den bekanntesten DC-Helden. Vergangenes Jahr startete er mit einem neuen Film sogar ein neues Film-Universum.

Als einer der mächtigsten Helden der Comic-Geschichte wirkt er auf dem Papier gar nicht so spannend. Auch wenn er sogar mal gestorben ist, wirkt er unbesiegbar. Die Fallhöhe scheint zu fehlen.

Der neue Comic Superman Unlimited Nr. 1 erschafft eine neue, gefährliche Prämisse für den Mann aus Stahl, ohne ihm einfach die Kräfte wegzunehmen.

Superman Unlimited Nr. 1 wurde uns von Panini als redaktionelles Rezensionsexemplar zugeschickt.

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Jeder Kleinstadt-Ganove wird zur gefährlichen Begegnung

Worum geht es in Unlimited Superman Nr. 1? Der Comic ist grundsätzlich keine neue Origin-Story, sondern setzt bei einem Superman an, der bereits ein paar Jahre als Held verbracht hat. Eines Tages fliegt ein mysteriöser Meteorit auf die Erde, und als Superman ihn aufhalten möchte, stellt er fest, dass sich hinter einer dünnen Metallschicht ganz viel Kryptonit versteckt.

Er schafft es trotz seiner Schwäche, den Stein so zu verschieben, dass keine Menschen getroffen werden, doch er liegt ganze 3 Monate im Koma. Als er aufwacht, hat sich die Welt verändert. Der Meteorit landet in der Nähe des fiktiven Landes El Caldero. An der Spitze steht Präsident Castilho. Dank des Kryptonits wurde aus dem Land eine reiche Nation, die Kryptonit für alles benutzt: für Ausrüstung und Waffen, aber auch für gigantische Skulpturen.

Gleichzeitig gelangen Kryptonit-Waffen auch auf den Schwarzmarkt und plötzlich laufen die kleinsten Gangster mit Kryptonit-Messern und -Kugeln herum.

Aber Superman hat eine neue Kraft: Wenn Superman zu viel Kontakt zu Kryptonit hat, setzt er die Sonnenenergie, die seine Zellen gespeichert haben, ab und heilt sich dadurch. Für 3 Minuten wird er dann golden und ist immun gegen Kryptonit. Nach den 3 Minuten hat er aber zunächst gar keine Kräfte mehr.

Das macht ihn gleichzeitig stärker, aber limitierter. Er muss Verbrecher schnell einfangen und aufhalten. Schafft er es nicht, muss er anders versuchen, die Situation zu entschärfen. Das ist eine angenehme Limitierung, die ihm trotzdem seine Fähigkeiten lässt.

Das Cover von Superman Unlimited Nr. 1

Ein guter Einstieg für neue Fans, ohne alte zu verschmähen

Was macht diesen Comic so gut? Da der Comic darauf verzichtet, uns eine Origin-Story wiederzukauen, setzt man auf kurze Flashbacks, in einem Moment, in dem er sich scheinbar für die Menschen aufopfert. In wenigen Panels werden seine Familie, seine Schurken und seine Taten gezeigt. Das ist eine elegante Lösung. Gleichzeitig erfordert diese Geschichte nicht allzu viel Vorwissen, weshalb sie sich auch für Fans des neuen Films eignet.

Die Ausgangssituation gefiel mir dabei gut. Statt Superman einen übermächtigen Gegner zu präsentieren, ändert man die Situation für die Welt. Kryptonit scheint gefühlt an jeder Ecke zu existieren und Superman kann nur noch 3 Minuten dagegen ankämpfen. Andere Kryptonier wie Krypto, Supergirl oder Superboy haben aber mehr Probleme.

Hinzu kommt noch die politische Lage, die das Ganze spannend macht. Anders als ein kleines Stück Kryptonit in den Händen eines Schurken, ist es jetzt ein weltweites Gut geworden. Ein ganzes Land wurde dadurch reich, und Superman kann und will nichts dagegen tun. Superman wird an seine moralischen Grenzen gesetzt.

Dan Slott als Autor erschafft hier eine einsteigerfreundliche Prämisse, ohne aber Fans zu langweilen. Egal, wer man ist, man kann mit der Ausgangssituation etwas anfangen. Die Geschichte ist in diesem ersten Band zwar spannend, aber nie zu ernst, was ein lockeres Leseerlebnis garantiert. Rafael Albuquerques Zeichnungen passen da hervorragend zu. Sie sind modern, klar und treffen den heroischen Charakter von Superman.

Viel Potenzial für den gutherzigen Helden

Superman Unlimited Nr. 1 hat großes Potenzial, liebevolle Geschichten zu erzählen, die den wahren Kern von Superman treffen. Ich hoffe nur, dass die Prämisse nicht zu sehr zerfasert wird und die Geschichte eine rote Linie verfolgt, denn die Geheimnisse, die angedeutet werden, wecken auf jeden Fall den Wunsch nach mehr.

Die Ausgangssituation zeigt, dass sich Superman auch nach fast 90 Jahren immer noch frisch anfühlen und ein Vorbild für alle darstellen kann.

Wie kann ich Superman Unlimited Nr. 1 lesen? Mit Superman Unlimited Nr. 1 fasst Panini die Hefte 1 bis 3 zusammen. Dieser Sammelband erschien am 24.03. und diese Variante wurde uns auch als Rezensionsexemplar zu Verfügung gestellt. Wollt ihr lieber die Einzelhefte, müsst ihr auf englische Importe zurückgreifen. Die gibt es auch digital oder im Abo bei DC Unlimited. Mehr zu dieser Superman-Geschichte lest ihr hier: Superman ist einer der mächtigsten Helden von DC, eine neue Geschichte macht ihn sogar noch stärker