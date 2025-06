Einer der mächtigsten Helden starb vor 22 Jahren, und sein Tod ist bis heute eine der wichtigsten Storys von Superman

Superman gilt für viele wahrscheinlich als der Prototyp-Superheld. Er repräsentiert Hoffnung, Heldentum und eine gewisse Übermacht. Doch 1993 wurde er von einem anderen mächtigen Wesen in einer wichtigen Storyline getötet.

Um welche Story geht es? 1938 hatte Superman seinen ersten Auftritt in Action Comics Nr. 1. Er wurde schnell zu einem der bekanntesten Superhelden, der bis heute Relevanz hat. Im Juli 2025 erscheint erneut ein weiterer Film des Helden.

Der strahlende, fast unbesiegbar wirkende Held wurde von DC 1993 aber in einer beliebten Storyline von einem seiner mächtigsten Feinde getötet.

Superman traf auf einen Gegner, den niemand anderes aufhalten kann

Was war das für ein Gegner? 1992 befreite sich im Comic Superman: The Man of Steel Nr. 18 ein neuer mächtiger Feind von seinen Fesseln. Ein noch unbekanntes humanoides Wesen, umgeben von Schläuchen, schlägt sich durch einen Berg und beginnt eine Zerstörungswelle.

Das wird schnell von der Justice League America bemerkt. Zu dem Zeitpunkt bestand die Gruppe abseits von Superman, der gerade ein Interview führte, aus eher unbekannteren Helden. Maxima, Booster Gold, Guy Gardner, Blue Beetle, Ice, Fire und Bloodwynd machten sich auf den Weg, um die Vorkommnisse zu begutachten.

Sie begannen den Kampf mit dem Wesen, das später Doomsday, benannt nach dem Jüngsten Gericht, genannt wurde. Schon früh wurde deutlich, dass die Helden keine Chance haben. Doomsday war einfach zu stark, und nach einem verzweifelten Kampf bekam auch Superman die Information, dass sein Team Hilfe brauchte.

Das Cover der Neuauflage von Der Tod von Superman .

Doch auch mit Supermans Hilfe ließ sich Doomsday nicht einfach besiegen. Nachdem alle seine Freunde gescheitert waren, befand sich nur noch er im Kampf mit dem Monster, während er aber gleichzeitig versuchte, Menschenleben zu retten.

Nach einem erbitterten und brutalen Kampf schaffte der Held es zwar, Doomsday zu töten, doch er selbst zahlte einen großen Preis: Im Heft Superman Nr. 75 starb der Held im Januar 1993.

Das größte Problem von Superman waren Anfang der 90er die Verkaufszahlen

Warum wurde Superman eigentlich getötet? Superman galt als strahlender Held, der jeder noch so großen Gefahr trotzen kann, weshalb sein Tod ziemlich überraschend kam. Wie Christian Heiß in der Einleitung zur Neuausgabe von 2025 von Der Tod von Superman erklärt, waren Anfang der 90er vor allem gewalttätigere Antihelden beliebt. Hier konnte vor allem Marvel zu der Zeit punkten.

Wie Owen Likes Comics in einem YouTube-Video erklärt, konnten sogar unwichtige Marvel-Titel die großen DC-Ikonen bei Verkaufszahlen schlagen.

Auch die Verkaufszahlen von Superman sanken. Der strahlende Held passte nicht in die Antihelden-Zeit. Die Ankündigung, dass Superman sterben wird, sorgte für Aufruhr und das Finale der Storyline im Comic Superman Nr. 75 (1993).

Mike Carlin erklärt in der Dokumentation Look Up in the Sky! The Amazing Story of Superman (via YouTube): Die Welt hielt Superman für selbstverständlich, also sagten wir buchstäblich: Zeigen wir der Welt, wie es ohne Superman sein würde.

Laut Heiß verkaufte sich das Heft über 6 Millionen Mal, eine ziemlich hohe Zahl für ein einzelnes Heft. Zum Vergleich: 2024 war Absolute Batman Nr. 1 mit über 400.000 verkauften Exemplaren der meistverkaufte Comic des Jahres (Quelle: aiptcomics.com).

Das Ereignis war so publik, dass es sogar in CNN-News (via YouTube) berichtet wurde. Obwohl der Tod ziemlich final wirkte, zweifelten die Zuschauer, dass der große Held für immer tot sein wird. Und wie man das auch heutzutage schon kennt, kehrte der Held natürlich zurück.

Auch über 20 Jahre noch einen Blick wert

Was sagt MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes zu Der Tod von Superman ? Panini hat uns den neuen Sammelband zu Der Tod von Superman als redaktionelles Rezensionsexemplar zugeschickt. Nachdem ich nicht nur die spannende Story, sondern auch den Kontext dahinter gelesen habe, kam die Idee zu diesem Artikel.

Ich habe hauptsächlich moderne Comics gelesen, weshalb ich mich erst an den 90er-Stil gewöhnen musste. Das ging aber schnell. Vor allem die Perspektiven einiger Seiten und Panels fand ich sehr einprägsam. Eine ganze Seite, in der mit einer Kameralinse gearbeitet wird, werd ich wohl lange nicht vergessen.



Auch die Story hat mir gut gefallen. Im gesamten Sammelband gibt es fast ohne Pause Action, die aber mit der Idee von Superman spielt. Seine Stellung innerhalb der Gesellschaft und Stadt wird thematisiert, ohne es dem Leser mit Worten aufzudrücken.



Besonders gut ist dabei der Gegenspieler Doomsday. Fast schon als Antithese zu Superman funktioniert er als Schurke gut, obwohl er keine Motivation und keinen nennenswerten Charakter hat. Neben all den Antihelden, die man mittlerweile im Kino oder TV hat, war ironischerweise dieser Comic eine angenehme Abwechslung.

Wie kann ich der Tod von Superman lesen? Da die Story ziemlich ikonisch ist, gibt es viele Sammelbände, die die Geschichte von Doomsdays Auftreten bis hin zum Tod von Superman zusammenfassen.

Für Sammler ist es schwieriger, die einzelnen Hefte zu bekommen. Wenn man aber an der Geschichte an sich interessiert ist, gibt es seit dem 27.05.2025 eine Neuausgabe der Geschichte im Sammelband von Panini. Auch Serien gab es vom Helden einige, doch er durfte nicht auf einen seiner besten Freunde treffen: Vor 20 Jahren verbot eine Regel, dass Batman in einer beliebten Serie von DC auftritt