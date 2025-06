Im neuen Trailer zu Superman hat ein mächtiger Schurke dieselben Fähigkeiten wie der Held, doch wer ist das überhaupt?

Am 11. Juni 2025 ist erneut ein neuer Trailer zum kommenden Superman-Film von James Gunn erschienen. Wie gewohnt kann man wieder viele Details und versteckte Hinweise entdecken. Ein besonders interessantes zeigt wohl einen neuen Schurken, doch wer könnte das sein?

Der wohl bekannteste Schurke im Universum von Superman ist Lex Luthor. Statt mir roher Kraft versucht er mit Intelligenz und fiesen Tricks, den großen Helden zu besiegen. Auch im neuen Film, der am 10. Juli 2025 in Deutschland starten wird, wird der CEO von Lexcorp erneut als Gegenspieler fungieren. Diesmal gespielt von Nicholas Hoult.

Im neuen Trailer sieht man aber auch einen interessanten Gegner. In einer kurzen Szene nutzt eine Figur den Hitzestrahl, den man von Superman kennt, gegen den Helden. Doch man erkennt nicht genau, wer das sein soll. Dazu gibt es aber mehrere Theorien.

Den neuen Trailer könnt ihr hier sehen:

Superman hat viele Gegner mit Superman-Kräften

Um wen könnte es sich handeln? Durch die vorherigen Trailer und die viele Screen-Time, die man von Lex Luthor sieht, kann man davon ausgehen, dass er dafür sorgen wird, dass dieser unbekannte Gegner erscheint oder sogar erschaffen wird. Comic-Filme nehmen sich gerne bekannte Figuren und ändern die Herkunftsgeschichte.

Wer der Schurke mit den Laseraugen ist, ist schwierig zu beantworten, da es mehrere Möglichkeiten gibt.

Eine ziemlich plausible Idee ist, dass es Ultraman ohne Maske ist. In den vorherigen Trailer sieht man eine vermummte Figur bei Lex, die ein „U“ als Symbol hat. In den Comics hat Ultraman ein ähnliches Symbol und ist eine alternative, böse Version des Helden.

Er zieht sich zwar in vergangenen Geschichten wie Superman an, durch die Vermummung könnte man aber einen Plottwist vorbereiten. Am Anfang des Trailers sieht man auch, wie Clark von einem Typen mit Handschuhen heruntergedrückt wird, auch das sind Indizien für Ultraman.

Eine andere Möglichkeit, die von comicbookmovie.com vermutet wird, ist der Ultra-Humanite. Er war noch vor Lex ein großer Gegenspieler von Superman, der als verrückter Wissenschaftler seinen eigenen Körper modifizierte.

Auch andere Vermutungen gibt es von Fans.

Es gibt noch weitere Kandidaten

Welche Theorien gibt es noch? Auf x.com postete @DCUHypeGuy weitere Theorien der Fans. Darunter sind:

Das Alien Lobo , wobei das ziemlich unwahrscheinlich ist, weil Lobo im kommenden Supergirl-Film vorkommen soll.

, wobei das ziemlich unwahrscheinlich ist, weil Lobo im kommenden Supergirl-Film vorkommen soll. Der Kryptonier General Zod , den man auch in Man of Steel als Gegenspieler sehen konnte.

, den man auch in Man of Steel als Gegenspieler sehen konnte. Ulysses wurde in den Comics von seinen Eltern in eine andere Dimension geschickt, um ihn zu retten. Als seine Dimension aber zerstört wird, wird er zum Schurken.

wurde in den Comics von seinen Eltern in eine andere Dimension geschickt, um ihn zu retten. Als seine Dimension aber zerstört wird, wird er zum Schurken. Der bekannte Superman-Klon Bizzaro. Ursprünglich wurde er von Lex Luthor erschaffen und ist eine gescheiterte Imitation des Helden, der nicht grundsätzlich böse ist.

Was hält MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes von den Theorien? Lobo und Zod halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, weil zum einen Lobo schon für einen anderen Film bestätigt ist, zum anderen war Zod schon in Man of Steel der Schurke. Ich glaube nicht, dass man ihn recyclen würde.