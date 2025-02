Henry Cavill hat die uralte Frage geklärt, ob Superman auf der Straße erkannt werden würde

Superman ist ein Held, der seit jeher von einer gewissen Ungereimtheit begleitet wird. Die Rede ist von Clark Kents Brille und der Tatsache, dass niemand Superman darunter erkennt. Henry Cavill, der ihn in mehreren Filmen spielte, hat selbst den Test gemacht.

Wenn Superman nicht gerade die Welt rettet, bestreitet er unter dem Namen Clark Kent seinen Alltag als Journalist bei der Zeitung Daily Planet.

Die Idee, sich als normaler Mensch zu tarnen, mutet dabei seltsam an: Als Clark Kent trägt er gewöhnliche Kleidung und eine Brille, die Supermans Identität verschleiern soll.

Das wirkte schon immer etwas unglaubwürdig. Nur weil Superman eine Brille trägt, soll man ihn nicht mehr erkennen? Henry Cavill, der die berühmte Figur von DC in der Vergangenheit gespielt hat, wollte es genau wissen.

Der Schauspieler, der auch leidenschaftlich gerne zockt, stellte sich die Frage, ob Superman auf der Straße erkannt werden würde – ob mit oder ohne Brille. Dazu hat er einen Test gemacht.

Am helllichten Tag in New York City

Wie sah der Test aus? Cavill erzählte in der Graham Norton Show davon, wie er und ein Freund sich die Frage stellten, ob eine Brille wirklich reichen würde, um Superman zu verstecken.

Das Experiment dazu trieben sie auf die Spitze: Cavill zog sich ein Superman-Shirt an und stellte sich am helllichten Tag auf den Times Square in New York. Zu dieser Zeit lief Batman V Superman in den Kinos. Der Times Square war übersät mit Werbung für den Film. Wie er im MeinMMO-Ranking abschneidet, erfahrt ihr hier.

Cavill platzierte sich an einer guten Stelle und ließ Fotos von sich anfertigen. Bei Graham Norton erzählt er, dass ihn keiner der Passanten erkannt hat – obwohl er ein Superman-Shirt trug und über den Köpfen der Menschen das Gesicht des Schauspielers von den Bildschirmen schaute.

„Ich wurde nur zweimal angehalten. Einmal, um mich nach dem Weg zum U-Bahn-Ausgang zu fragen und einmal, um mich aufzufordern, in einer Bar keine Fotos mehr zu machen“, beschreibt Cavill sein Erlebnis.

Auf reddit kursieren Bilder dieses Tages. Tatsächlich war Cavill vor Ort und ließ sich fotografieren. Es ist erstaunlich, dass er kaum angesprochen wurde, obwohl sein Gesicht überall zu sehen war.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Einige User auf reddit argumentieren, dass New York einfach speziell sei. Niemand würde sich umschauen, sondern nur auf den Boden achten, um nicht herumgeschubst zu werden, schreibt ademonsvoice023.

Der User Holl4backPostr findet hingegen, dass Henry Cavill wie ein „gewöhnlicher, großer weißer Typ“ aussehe. Da wäre es nicht verwunderlich, wenn man ihn nicht erkennt.

Wie lautet das Fazit? Zumindest der Test am Times Square hat eindeutig ergeben, dass Superman unbesorgt in New York herumlaufen könnte. Nicht einmal eine Brille wäre nötig. Ob das auch bei engen Vertrauten und Kollegen dauerhaft funktionieren würde, müsste ein weiterer Test beweisen.