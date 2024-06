Es gibt einen fertigen Anime zu Alien vs. Predator, den ihr wahrscheinlich niemals sehen werdet

Alien und Predator sind ikonische Sci-Fi-Reihen, die schonmal gegeneinander gekämpft haben. Den Kampf der beiden Monster hätte es sogar als Anime gegeben, der sogar fertiggestellt wurde. Doch Disney wollte nicht, dass ihr ihn seht.

Worum geht es? Im Alien-fokussierten Podcast Perfect Organism: The Alien Saga Podcast wurde Joshua Izzo interviewt. Er war zwischen 2012 und 2016 der Director of Licensing bei Fox. Innerhalb seiner Karriere kümmerte er sich um viele Franchises. Dazu gehörten Transformers, die Ninja Turtles und innerhalb seiner Zeit bei Fox eben Alien.

In dem Interview spricht er über ein nie veröffentlichtes Projekt im Alien vs. Predator -Franchise. 2016 hätte nämlich zum Alien-Day am 26. April ein Anime zu Alien vs. Predator erscheinen sollen, der sogar 10 fertige Folgen hat. Doch das Studio wollte es kurz vor Release nicht mehr veröffentlichen.

Im August erwartet uns der nächste Alien-Film:

Ein fertiger Sci-Fi-Anime

Am 26.04.2023 erschien eine neue Folge des Perfect Organism -Podcasts. Dort spricht Joshua Izzo über einen Anime zu Alien vs. Predator. Dieser war für den Alien-Day 2016 in Produktion und es wurden sogar 10 Folgen produziert. Dazu nennt er auch Infos über die Geschichte.

Der Anime sollte sehr weit in der Zukunft spielen und mit keinem der vorherigen Filme verbunden sein

Dadurch sollte auch gewährleistet werden, dass die Story nicht mit zukünftigen Projekten aneinandergerät

Auch die beiden Alien vs. Predator -Filme, die schlecht für beide Franchises waren, sollten keinen Einfluss auf die Story des Anime haben, sondern die verschiedenen AvP-Comics

-Filme, die schlecht für beide Franchises waren, sollten keinen Einfluss auf die Story des Anime haben, sondern die verschiedenen AvP-Comics In Japan sollte die 10-teilige Serie im Fernsehen laufen, während sie weltweit auf DVD und Blu-Ray erscheinen sollte

Als Regisseur war Shinji Aramaki beteiligt

Aramaki hat in der Vergangenheit bei vielen Sci-Fi-Animes Regie geführt. Dazu gehören diverse Appleseed-Projekte und eine Episode für Halo Legends. Laut Izzo wurde der AvP-Anime sogar fertiggestellt und sollte 2016 erscheinen.

Letztendlich wollte das Studio den Release doch nicht. Als möglichen Grund nennt Izzo Alien Covenant. Ridley Scott soll zu der Zeit auf Fox zugekommen sein, um Alien Covenant zu realisieren. Auch The Predator, bei uns Predator – Upgrade, soll dann in der Planung gewesen sein, wodurch Izzo vermutet, dass Disney mit einem neuen Projekt nicht dazwischen funken wollte.

Die schlüssige Begründung dazu ist, dass der Anime keine Verbindung zu den beiden Franchises hat, was in einer Welt voller Cameos und Filmuniversen, aus Marketing-Perspektive einfach nicht hineinpasst,

Auch nach der Übernahme von Fox durch Disney ist der Anime nicht veröffentlicht worden. Ob der überhaupt noch erscheint, ist bei der langen Wartezeit fraglich. Auf der anderen Seite wäre ein solches Projekt perfekt für die aktuelle Streaming-Landschaft. Auch wenn das komisch klingt, ist es nicht das einzige Mal, dass fertige Projekte nicht erscheinen. Warner und DC haben einen ähnlichen Fall mit einem Superheldenfilm: Einen Superheldenfilm mit Michael Keaton werdet ihr niemals sehen können, obwohl er schon abgedreht war