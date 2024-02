Steam: Neuer Extraction-Shooter will Escape from Tarkov und Alien Isolation kombinieren, zeigt spannenden Trailer

Extraction-Shooter sind aktuell voll im Trend. Ein neuer Konkurrent für Escape from Tarkov will die Mechaniken des Shooters mit denen von asymmetrischen Horror-Spielen mischen und wirkt dabei wie Alien Isolation.

Was ist das für ein Spiel? Level Zero: Extraction ist in erster Linie ein Extraction-Shooter bei dem 9 Spieler als Söldner Forschungsstationen durchkämmen sollen, um Daten einer fehlgeschlagenen Forschung an Aliens zu sichern. Was sie dabei auf dem Weg finden, dürfen sie behalten.

Der Shooter wird aber dann richtig spannend, wenn es um die Aliens geht. Die werden nämlich auch von Spielern gesteuert. Während man als Söldner-Team maximal zu dritt an den Start gehen kann, sind auch die zwei Aliens verbündet. Die können nur besiegt werden, wenn man sie blendet.

Den neuen, spannenden Gameplay-Trailer könnt ihr hier sehen:

Grusel-Atmosphäre sorgt für spannende Momente

Was zeichnet das Spiel aus? Level Zero: Extraction versucht die besten Elemente aus 2 Genres und Alien Isolation zu kombinieren und scheint damit Erfolg zu haben. Im Trailer versucht das Spiel mit seiner spannenden Atmosphäre zu überzeugen und zeigt eine verlassene Forschungsstation die von Aliens heimgesucht wird.

Was ist die Aufgabe der Spieler? Als Söldner ist das Ziel der Spieler recht einfach. Gelange zum Ausgang ohne zu sterben und nimm so viel Loot mit wie es geht. Dabei kann man auch mit anderen Söldnern außerhalb des Teams kooperieren – oder ihr legt sie um und sichert euch ihren Loot. Aber Vorsicht, nicht nur Söldner, sondern auch Aliens sind hinter euch her.

Die Aliens wollen, ähnlich wie bei Alien Isolation, euer Ende und bewegen sich dabei durch Lüftungsschächte. Die Stimmung ist dabei immer spannend gehalten, weil ihr jederzeit von den Aliens attackiert werden könnt. Diese könnt ihr lediglich mit einer Lichtquelle vernichten, welche ihr aber nicht die ganze Zeit leuchten lassen solltet, weil andere Teams diese auf weite Distanz sehen können.

Dabei müsst ihr euch nicht nur vor Aliens und anderen Teams in Acht nehmen. Denn die Level sind auch mit aktiven Minen und losen Stromkabeln bestückt, die euch ins Jenseits befördern wollen. Klassisch für einen Extraction-Shooter: Wer stirbt, verliert seine Ausrüstung.

Was macht man als Alien? Als Alien hat man verschiedenen Fähigkeiten, um den Spielern den Garaus zu machen. Zum Beispiel kann man sich unsichtbar machen oder durch Lüftungsschächte klettern, um die Söldner zu flankieren. Für besseres Balancing müssen die Aliens allerdings Eier sammeln, die ihnen Energie für ihr Fähigkeiten wiedergeben.

Aber ihr müsst aufpassen, während euch Kugeln nicht viel anhaben können, reicht ein helles Licht, um euch zu besiegen. Seid ihr einmal am Boden, spawnt ihr nach 35 Sekunden neu.

Wann wird das Spiel veröffentlicht? Level Zero: Extraction soll noch 2024 erscheinen. Auf Steam wird es ab dem 15. März eine Beta geben. Diese soll bis zum 18. März laufen. Dafür könnt ihr auf die Steam-Seite des Spiels gehen und dort auf den »Zugriff anfordern«-Knopf drücken. Schon seit ihr dafür angemeldet.

