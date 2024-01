Heiß erwartetet Koop-Shooter erinnert an Ready or Not und Escape from Tarkov – Erscheint heute auf Steam

Das Genre der Taktik-Shooter erlebt aktuell einen kleinen Boom. Jetzt erscheint ein neuer Vertreter des Genres auf Steam und mach damit Ready or Not Konkurrenz.

Was ist das für ein Spiel? Der neue taktische Koop-Shooter Contain wird heute Abend um 18:00 Uhr im Early Access auf Steam veröffentlicht. Im Spiel könnt ihr mit bis zu 3 Freunden zusammen als Militär-Einheit gegen Anomalien kämpfen. Das Spiel wählt dabei einen sehr taktischen Ansatz, der stark an Ready or Not erinnert.

Damit ihr euch einen ersten Eindruck vom Spiel machen könnt, gibt es hier den Trailer zum Spiel zu sehen.

100.000 Menschen wollen das Spiel

Warum ist das Spiel so beliebt? Laut Entwickler-Angaben haben 100.000 Spieler das Spiel auf ihrer Steam-Wunschliste (via Steam). Auch der Trailer auf YouTube hat in 4 Wochen über 180.000 Aufrufe gesammelt. Aktuell scheinen Taktik-Shooter beliebt zu sein.

Die Mischung aus Horror und taktischen Koop-Shooter scheint die Fans sehr anzusprechen. Auch ein langes Gameplay-Video der Entwickler konnte die Community überzeugen.

@unknown_lazer schreibt dazu auf YouTube: „Das sieht majestätisch aus, endlich ein Entwicklerteam, das zeigt, dass es erreichen kann, was es sich vorgenommen hat, anstatt endlos darüber zu reden, wie ehrgeizig ihr Projekt ist. Gute Arbeit, Leute.“

Auch @builderNITRO findet: „Dieses Spiel ist erstaunlich, ich liebe es, wie das Entwicklerteam transparent ist und Dinge wie diese zeigt.“

Wie sieht die Welt aus? Contain spielt im „SCP“-Universum. Einem fiktionalen Horror-Universum, in dem eine Geheimorganisation im Auftrag von Regierungen anomale Lebewesen, Gegenstände und Phänomene sichert.

Das „SCP“-Universum ist keine neue Erfindung der Entwickler, sondern fand ihren Ursprung in einem 4Chan Forum und wurde seit dem von Fans laufend erweitert.

Auch EFT-Fans könnte das Spiel gefallen

Welche Tarkov-Elemente bietet Contain? Allen voran ähnelt der Waffen-Schmiede-Modus dem aus Tarkov. In Cotain lassen sich die Waffen auch in ihre Einzelteile zerlegen und modifizieren.

In Tarkov gibt es Spieler, die sich nur mit dem Modifizieren von Waffen beschäftigen, auch in Contain wird dies eine Rolle spielen.

Außerdem erinnert die Atmosphäre des Spiels an Escape from Tarkov.

Soll es PvP geben? Das ist aktuell noch ungewiss. Die Entwickler denken noch darüber nach, wie sich auf ihrer Website bekannt geben. Eine klare Antwort findet das Team gegenüber Lootboxen, die soll es genau wie einen kosmetischen Shop nämlich nicht geben.

Contain soll auch offline spielbar sein und ähnlich wie Ready or Not soll es später ein System geben, mit dem man die Computer-Kameraden befehligen kann.

Düstere taktische Shooter wie Escape from Tarkov und Ready or Not sind aktuell im Trend. Auch Contain könnte sich in die Riege einreihen, wenn der Release ein Erfolg wird. Ob Contain die Hoffnungen der Community auch erfüllen kann, ist ungewiss. Falls ihr statt Contain doch lieber bei EFT bleibt, könnt ihr in unserem Guide die besten Einstellungen für die beste Leistung finden.