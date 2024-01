Escape from Tarkov: Jäger freischalten – So bekommt ihr den Händler und findet sein Camp

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Falls ihr jetzt noch etwas Rubel verdienen müsst, ehe ihr euch bei Jaeger neue Waffen gönnen könnt, zeigen wir euch hier ein paar lohnenswerte Items: 5 der besten Items in Escape from Tarkov, die sich gut verkaufen lassen

Um Jaeger freizuschalten, müsst ihr in Escape from Tarkov die Quest „Introduction“ abschließen. Diese erhaltet ihr von dem Händler „Mechanic“, wenn ihr Level 2 erreicht habt.

Escape from Tarkov Gameplay – Battle for Concordia

In Escape from Tarkov spielen die verschiedenen Händler eine große Rolle. Sie geben euch Quests, für die ihr Erfahrungspunkte, Geld und Belohnungen bekommt und verkaufen euch Ausrüstungsgegenstände wie Waffen, Munition und Panzerung, ehe ihr Zugriff auf den Flea Market habt.

In Escape from Tarkov müsst ihr den Händler Jaeger erst freischalten, ehe ihr in nutzen könnt. Wir zeigen euch, wie das geht.

