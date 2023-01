Hardcore-Shooter ohne Gnade lässt auf Twitch alles hinter sich – Woher kommt der Hype bei Escape from Tarkov?

Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov hat es mal wieder geschafft: Alle 6 Monate geht das Spiel durch die Decke auf der Streaming-Plattform Twitch und besonders zum Jahreswechsel hat der Hardcore-Shooter einen regelrechten Hype. Was ist das für ein Spiel und wie schafft es das?

Wie läuft es aktuell für den Hardcore-Shooter auf Twitch? Phänomenal. Escape from Tarkov war die letzten 7 Tage das größte Spiel auf Twitch. Nur eine Kategorie wurde länger angesehen – Just Chatting.

Der Shooter sammelte in den letzten 7 Tagen etwas mehr als 51 Millionen Zuschauer-Stunden, was einem Wachstum von mehr als 1.100 % entspricht.

Just Chatting kam auf rund 59,5 Millionen Stunden, das erste Spiel hinter Tarkov war League of Legends und schaffte ein wenig mehr als 19 Millionen Stunden (Stand: 04.01.22 / via sullygnome.com).

Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov ist ein knallhartes Nischenspiel mit hohen Einstiegshürden und Frustpotenzialen. Trotzdem erzeugt der Hardcore-Shooter alle 6 Monate einen Hype bei Spielern und Zuschauern. MeinMMO schaut sich an, was dahintersteckt.

Den Trailer zum Wipe-Patch 0.13 könnt ihr euch hier ansehen:

Wipe-Hype bei Escape from Tarkov

Der Auslöser für den wiederholten Hype ist der sogenannte „Wipe“. Dabei werden die kompletten Fortschritte aller Spieler auf 0 zurückgesetzt.

Escape from Tarkov ist ein Extraction-Shooter, alles dreht sich um Loot. Entweder sammelt man Ausrüstung für das eigene Inventar, für den Ausbau des Verstecks oder die verschiedenen Missionen der Händler für Rufpunkte.

Mit dem Wipe sind all die gesammelten Fortschritte weg, Spieler starten nur mit ihrem Inventar, das durch die gekaufte Spiel-Edition bestimmt wird. Das ist der generelle Auslöser für den Hype.

Doch es steckt noch mehr dahinter. Denn nicht jedes Spiel könnte einfach alle 6 Monate seinen Spielern die Fortschritte wegnehmen und dadurch einen Hype erzeugen.

Das perfekte Spiel zum Streamen? Und Twitch-Drops gibt es auch

Escape from Tarkov ist ein fieser Hardcore-Shooter, der Neueinsteiger durch den Fleischwolf dreht. Man kann 20 Minuten ohne Probleme und Feindkontakt über die Map laufen und eine Kugel aus unbekannter Richtung beendet das Abenteuer.

Es gibt auch keine Killcam oder ähnliches – eure Augen schließen sich, ihr bekommt den After-Match-Report zu sehen. Gerade für Streamer eignet sich der komplexe und bockschwere Shooter optimal.

Es gibt immer wieder etwas zu erklären, jeder Schritt sollte gut überlegt sein und kann mit dem Chat vorher geteilt werden. Zudem kommt es zu starken Emotionen, wenn ein heftiges Gefecht erfolgreich oder mit dem Gesicht im Gras endet.

Schon allein das Zusehen kann Nervenkitzel und einen „Thrill“ erzeugen. Das wiederum führt zu dem Verlangen, Tarkov selbst mal anzugehen.

Fängt man dann mit dem Spiel an, hört man aber noch nicht auf, es danach auf Twitch anzusehen. Schon seit Jahren gibt es bei Tarkov Twitch-Drops nach den Wipe-Events. Es war das erste Spiel neben dem Shooter Valorant, das damals extrem von dem neuen Drop-System auf Twitch profitiert hat.

Den ersten Hype hatte Escape from Tarkov Ende 2019 / Anfang 2020. Seitdem kommen viele alte Spieler zu dieser Zeit des Jahres zurück. Auch viele Neueinsteiger versuchen sich mit dem Wipe zum Jahreswechsel das erste Mal am Spiel.

Abgesehen vom Wipe und dem Twitch-Hype gibt es aber auch ganz einfache Gründe für aktuellen Aufschwung. Denn der neuste Patch brachte die Map „Streets of Tarkov“ – die war über 2,5 Jahre in Arbeit und brachte Stadtgefechte ins Spiel.

Tarkov ist ein Phänomen im Gaming und das auch völlig zurecht. Mit seinen kompromisslosen Mechaniken hat es Millionen Spielern und Zuschauern gezeigt, wie viel Spaß schwere Spiele machen können. Damit hat es sogar ein Subgenre bei den Shootern bekannt gemacht – die Extraction-Shooter.

Der Einfluss reicht mittlerweile so weit, dass selbst die großen Spieler auf dem Shooter-Markt die Entwicklung rund um dieses Subgenre nicht mehr ignorieren konnten und eigene Ableger oder Modi auf den Markt brachten.

So etwa Battlefield mit „Hazard Zone“ oder auch Call of Duty mit dem kostenlosen „DMZ-Modus“. Den regelmäßigen Hypes von Tarkov hat das bisher allerdings nicht geschadet.