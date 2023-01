5, der besten Items in Escape from Tarkov, die sich gut verkaufen lassen

Wir haben euch in einem kleinen Video 5 deutsche Twitch-Streamer zusammengestellt, die in diversen Videospielen Synchronrollen hatten.

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Sie kauft diese Stims gerne und das für 13.000 bis zu 21.000 Rubel. Das Gute an den Stims ist, dass sie wenig Platz einnehmen und sie dennoch viel Geld bringen, für das, was sie von euch fordern.

Das gute dabei ist, falls ihr mit einem dieser Nahkampfwaffen sterben solltet, bleibt diese in eurem Inventar vorhanden. Dadurch könnt ihr, obwohl ihr in einer Runde nichts gelootet habt, stetig eurer Bankkonto auffüllen.

Woher bekomme ich Zangen? Jede Art von Zange lässt sich meist bei toten Scavs, in Sporttaschen und Werkzeugkisten finden. Falls ihr gelbe Zangen findet, nehmt diese mit, baut sie in eurer Werkbank in eine Runde-Zange um und steigert so ihren Wert auf dem Markt.

In Escape from Tarkov geht es vor allem um Looten, einen Extractionspunkt finden und die eigene Ladung sichern. Aus diesem Grund zeigen wir euch 5 der besten Items im Exctration-Shooter, die ihr mitnehmen solltet und gut verkaufen könnt.

