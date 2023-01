Kauft Escape from Tarkov nicht auf Steam – Fiese Masche zieht Spieler ab

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Wie sah die Abzocke aus? An der Steam-Seite konnte man kaum erkennen, dass es sich um einen Fake handelte. So berichtet die US-Seite PCGamesN, dass nur die Systemanforderungen nicht gepasst hätten. Zudem gab es keinen Hinweis auf den aktuellen Beta-Status des Shooters.

Der Wipe Ende Dezember 2022 brachte den Patch 0.13 mit der Map Streets of Tarkov. Schaut euch den Trailer an für mehr Infos:

Wollt ihr Escape from Tarkov günstiger bekommen, dann wartet auf einen Sale. Battlestate hat den Shooter in seinem Shop schon öfter reduziert angeboten, mit Rabatten bis 25 %.

Auch bei Keys von Keysellern könntet ihr Probleme mit der Version bekommen. Die Keys haben teilweise einen „Region Lock“, lassen sich also nur in bestimmten Regionen verwenden.

Auf Steam konntet ihr in den letzten Wochen auf einer täuschend echten Spielseite den kompromisslosen Shooter Escape from Tarkov kaufen.

