Spieler von Escape from Tarkov möchte seine Freunde bannen lassen – Hat gute Gründe

Ein Spieler von Escape from Tarkov möchte, dass seine Freunde in dem Hardcore-Shooter gebannt werden und hat dafür gute Gründe.

Um wen geht es? Im Subreddit zu Escape from Tarkov hat sich der reddit-Nutzer ContributionAsleep69 fragend an die Tarkov-Community gewendet. Der Grund: Er möchte, dass seine Freunde in Escape from Tarkov gebannt werden.

Welche Gründe hat er? ContributionAsleep69 möchte, dass seine Freunde gebannt werden, weil sie in dem Hardcore-Shooter betrügen. Wie der reddit-Nutzer schrieb, sind alle seine Freunde in Escape from Tarkov am cheaten.

Da es in dem Subreddit jedoch gegen eine Regel verstößt, über das Bannen von Spielern zu diskutieren, wurde der Post von den Moderatoren entfernt. Der Titel des Posts „Alle meine Freunde cheaten, wie kann ich sie bannen lassen?“ sowie die Kommentare sind weiterhin einsehbar ( via reddit ).

Nachfolgend binden wir euch einen Screenshot des reddit-Posts ein:

Der reddit-Nutzer ContributionAsleep69 möchte, dass seine Freunde gebannt werden (via reddit).

Was ist der Hintergrund?

Escape from Tarkov ist ein Extraction-Shooter oder EFT-Like mit Hardcore-Elementen.

Die Hardcore-Elemente sorgen dafür, dass Waffen sehr anspruchsvoll zu kontrollieren sind. Außerdem spielt Tarnung eine wichtige Rolle in Tarkov.

Cheater haben durch das anspruchsvolle Waffenverhalten und der Wichtigkeit von Tarnung einen großen Vorteil in Spielen wie Escape from Tarkov.

Falls ihr einen Eindruck von dem Gameplay Escape from Tarkov bekommen wollt, binden wir euch hier das Battle von Concordia ein:

Spieler geben Tipps, wie man seine Freunde bannen lässt

Was sagen andere Spieler dazu? Viele Spieler gaben den Tipp, er solle seine Freunde direkt im Spiel oder über den Launcher melden (via reddit). Generell sei es aber wichtig, dass er Beweise dafür habe, dass sie cheaten (via reddit).

Der reddit-Nutzer Shawn_NYC äußerte zusätzlich die Idee, dass ContributionAsleep69 seine Freunde dazu bringen könnte, ihm die Cheats via Discord zu streamen. Das könnte er aufnehmen und an Entwickler Battlestate Games schicken als Beweis für seine Meldung und das Cheaten seiner Freunde.

Ein weiterer reddit-Nutzer antwortete darauf jedoch, dass er diesen Trick bei seinem Bruder versucht und das Entwicklerstudio ihn über ein Jahr nicht gebannt habe.

Der reddit-Nutzer Shawn_NYC gab den Tipp, Cheats via Discord streamen zu lassen (via reddit).

Nicht der Einzige: Wie aus den Kommentaren zu dem Post zu entnehmen ist, scheint ContributionAsleep69 nicht der einzige Spieler zu sein, der seine cheatenden Freunde bannen lassen möchte.

Ein anderer Spieler berichtet unter dem Post, dass er ähnliches versucht habe und Battlestate Games eine E-Mail schrieb. Dort sei jedoch die Antworten gewesen, dass er Cheater ingame melden solle, wenn sie ihn erschießen.

Was sagt ihr dazu, dass der Spieler seine Freunde bannen lassen möchte? Findet ihr es richtig, dass er sich gegen den Betrug in Videospielen einsetzt oder denkt ihr, er sollte hinter seinen Freunden stehen? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

Einen Cheater zu melden, ist für faire Gamer eine Art ungeschriebene Regel. Doch Tarkov-Spieler haben noch andere ungeschriebene Regeln und einige sorgen dafür, dass sie ihre Teamkollegen erschießen.

