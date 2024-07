Escape from Tarkov will Problem in den Griff kriegen, indem man ein Kopfgeld auf Cheater aussetzt und Petzen belohnt

Escape from Tarkov ist ein Online-Shooter, der für den PC entwickelt wird. Man hat sich vor allem „Hardcore“ aufs Schild geschrieben, will hier neue Maßstäbe se...

Escape from Tarkov gilt als “authentische, spannende” Alternative zu westlichen Shootern wie Call of Duty. Aber mit einer Debatte hat man in den letzten Monaten viel guten Willen verspielt, der den Entwicklern über Jahre entgegengebracht worden war: Spieler von Escape from Tarkov wüten, weil die Entwickler den neuen PvE-Modus hinter 250 € verstecken

Spieler sagen, The First Descendant würde ohne ein wichtiges Feature sterben – Entwickler bringen es direkt ins Spiel

WoW in moderner Grafik – Ein Server macht das, was Blizzard nicht will

Aber das scheint man gar nicht so schlimm zu finden. Ein Spieler erklärt: Das sei genau richtig so, wenn man viel mehr Rubel erhielte, etwa 500.000 pro Meldung, dann würde er ja einfach jeden melden für die geringe Chance, mal richtig zu liegen und einen fetten Reibach zu machen.

So wird das diskutiert : In einem reddit -Thread vom 6. Juli diskutieren die Spieler das neue System.

Escape from Tarkov: Update 0.13.5 bringt neuen, fiesen Boss in die Straßen von Tarkov

Escape from Tarkov teasert im Trailer “On the Edge of Darkness” die neue Karte Terminal an

Escape from Tarkov teasert im Trailer “On the Edge of Darkness” die neue Karte Terminal an

Das ist die neue Regel: Mit dem Patch 0.14.9.5. am 4. Juli 2024 führte Escape from Tarkov ein neues Feature ein:

Der Hardcore-Shooter Escape from Tarkov belohnt jetzt das Petzen. Wer im Spiel einen Cheater findet und an die Entwickler verpetzt, der erhält ein Kopfgeld, wenn der Schurke wirklich gebannt wird. Spieler diskutieren über die Höhe der Belohnung.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to