Escape from Tarkov PS5 / PS4 – Wie steht es um einen Konsolen-Release?

Escape from Tarkov hat mit seinem besonderen Spielprinzip als Extraktions-Shooter die Gaming-Szene geprägt und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Das Spiel ist bislang jedoch nur auf dem PC zu haben und wir haben uns angeschaut, ob und wann ein Konsolen-Release ansteht.

Wurde ein Konsolen-Release angekündigt? Escape from Tarkov wurde am 4. August 2016 zur Closed Alpha zugelassen. Am 27. Juli 2017 ist der Extraktions-Shooter dann in die Closed Beta übergegangen und befindet sich seither in stetiger Entwicklung. Das Spiel ist somit noch nicht fertig und besitzt einige Baustellen, die angegangen werden müssen.

Derzeit kann es nur auf dem PC gespielt werden. Es könnte jedoch in Zukunft auch auf Konsolen erscheinen, wenn es optimiert und angepasst wurde.

Laut win.gg sind die Entwickler Battlestate Games darauf aus, ihr Spiel an weitere Shooter-Fans auszudehnen. Jedoch wurde bislang noch nichts darüber erwähnt, den Shooter auch über andere Plattformen zu vermarkten. Bleibt also abzuwarten, ob die Entwickler ihr Spiel zukünftig auf weitere Plattformen ausweiten werden.

Ist ein Konsolen-Release realistisch? Escape from Tarkov könnte trotzdem mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Konsolen erscheinen. Titel wie DayZ und Rust waren auch über viele Jahre hinweg nur auf dem PC spielbar, haben es aber dennoch auf die Konsolen geschafft und erfreuen immer noch viele Spieler mit ihrer Anwesenheit.

Es ist also gut möglich, dass Battlestate Games das Spiel erst mal auf dem PC in den Griff bekommen möchte, denn Hacker und Bugs machen den Alltag in Escape from Tarkov nicht leicht. Sollte das Spiel sich dann in einem akzeptablen Zustand befinden, könnte dieser das Licht der PS5- sowie der Xbox-Sonne erblicken.

Was haltet ihr von einem Konsolen-Release für Escape from Tarkov? Wartet ihr darauf auf Konsolen die Gebiete von Tarkov zu plündern oder interessiert euch der Shooter nicht wirklich? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Beachtet, dass wir diesen Artikel aktualisieren werden, falls sich neue Infos bezüglich eines Konsolen-Releases breit machen.

Was wäre, wenn ihr euer liebstes MMO oder MMORPG alle 6 Monate von vorn beginnen müsstet? Ja, so etwas gibt es