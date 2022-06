Survival-Hit No Mans Sky kündigt Release für PS VR2 an – Der PS5-Trailer macht jetzt schon schwindlig

Alles, was ihr zu dem Survival-MMO Rust wissen müsst – in 2 Minuten

Ihr wollt wieder mit Rust anfangen oder seid neugierig geworden? Dann schaut in unseren Anfänger-Guide zu Rust. Hier stellen wir euch 5 Tipps vor, mit denen ihr es in den ersten Stunden im Survival-Shooter deutlich einfacher habt:

Wie reagiert die Community? In mehreren Threads auf reddit diskutieren die User über das neue Update (via reddit.com ). Einige sind der Meinung, dass Rust dadurch endlich zugängiger wird und der neue Rückstoß das Spiel deutlich besser mache.

Je nachdem, was ihr macht, wird das Kreuz größer oder kleiner. Rennt ihr über die Karte, wird das Fadenkreuz etwa größer und ungenauer. Sollte euch das Fadenkreuz jedoch stören, könnt ihr es auch einfach in den Spieleinstellungen abschalten.

Was sind die größten Änderungen? Die größte und wichtigste Änderung ist der neue Rückstoß, der bei so gut wie jeder Waffe eingebaut worden ist. Laut Entwickler soll der Rückstoß einfacher zu erlernen sein. Der neue Rückstoß soll außerdem verhindern, dass Skripte damit einfach zurechtkommen – es soll also Cheaten erschweren.

