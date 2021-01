Standardmäßig ist in Rust Englisch als Sprache eingestellt. Laut Steam ist Rust jedoch in über 25 Sprachen übersetzt worden. Wie ihr Rust auf Deutsch spielen könnt, erklären wir in unserem Guide.

So stellt ihr Rust auf Deutsch um: Um die Sprache zu ändern, müsst ihr Rust starten. Im Hauptmenü seht ihr rechts oben euer Steam-Profilbild, darunter zwei weitere Symbole. Klickt auf das letzte Symbol und wählt im nachfolgenden Dialog-Fenster die gewünschte Sprache aus. Durch einen Linksklick auf die entsprechende Länderflagge wird die Sprache automatisch geändert.

Schritt-für-Schritt-Anleitung um Rust auf Deutsch zu stellen:

Startet Rust Im Hauptmenü oben Rechts auf den Button mit einem „A“ und einem chinesischen Symbol klicken Im neu geöffneten Fenster auf die Deutsche Flagge klicken um die Sprache zu ändern Rust auf Deutsch spielen

Im Hauptmenü von Rust könnt ihr die Sprache mit einem Klick auf das Symbol auswählen.

Was ihr bei der Übersetzung von Rust beachten solltet: Bis auf die englische Sprache wurden alle anderen Sprachen in Rust von der Community übersetzt. Dadurch können einige Items oder Bezeichnungen im Spiel fehlerhaft sein.

Piraten in Rust? Ein besonderes Easter-Egg ist die Übersetzung der Rust-Community in die Piratensprache. Aus „Play Game“ wird „Set Sail“ und aus „Quit“ wird „Abandon Ship“.

In diesen Sprachen ist Rust verfügbar

Laut der Steam-Seite von Rust werden aktuell 25 Sprachen angeboten. „Pirate“ taucht in den unterstützten Sprachen hingegen nicht auf. Dafür könnt ihr laut Steam aus einer der folgenden Sprachen wählen:

Deutsch

Englisch

Französisch

Italienisch

Spanisch

Japanisch

Koreanisch

Russisch

Chinesisch (vereinfacht)

Chinesisch (traditionell)

Ukrainisch

Polnisch

Portugiesisch

Türkisch

Arabisch

Tschechisch

Dänisch

Niederländisch

Finnisch

Griechisch

Norwegisch

Brasilianisches Portugiesisch

Spanisch – Lateinamerika

Schwedisch

Vietnamesisch

Rust verzeiht keine Fehler und ihr befindet euch in einem ständigen Überlebenskampf. Unser Rust-Anfängerguide liefert euch zahlreiche Tipps und Tricks, um die ersten Tage in Rust zu überleben. In diesem Guide stellen wir euch die „SURVIVE“-Formel vor, die eure Überlebenschancen in der gnadenlosen Welt von Rust um ein Vielfaches erhöhen wird.