Das Survival-MMO Rust verteilt ab heute sogenannte Twitch Drops. Das sind kostenlose Ingame-Goodies, die ihr bekommt, wenn ihr Streamern auf Twitch bei Rust zuschaut. MeinMMO erklärt euch, wie ihr die Drops bekommt und welchen Streams ihr zuschauen könnt.

Was sind Twitch Drops? Das beliebte Feature der Streaming-Plattform belohnt Zuschauer mit Kosmetika und mehr, wenn sie bestimmten Streamern beim Zocken der jeweiligen Spiele zusehen. Die Drops gibt es entweder zufällig und mit Glück oder für das Zuschauen über eine gewisse Zeit.

Zuschauer müssen dazu lediglich ihr Twitch-Konto mit ihrem Spiele-Konto verknüpfen und können dann Belohnungen abstauben. Einige Spiele haben sogar ihren Beta-Zugang über Twitch-Drops verlost und andere haben durch die Drops einen riesigen Boost auf Twitch erhalten.

Wann kommen Drops für Rust? Das Survival-MMO Rust startet nun ebenfalls mit Drops. Zusammen mit dem Update und dem „force wipe“ am 7. Januar 2021 um 20:00 Uhr deutscher Zeit werden die Drops aktiviert.

Ihr könnt ab dann auf Twitch zusehen und erhaltet Loot, den ihr direkt im Spiel einlöst. Die entsprechenden Streams sind dann mit dem Merkmal „Drops aktiv“ gekennzeichnet.

Facepunch hat eine Übersichts-Seite mit Streamern eingerichtet, bei denen Drops aktiv sind (via Twitch). Die Liste wird ab dem Update um 20:00 Uhr aktiv sein.

Rust lockt nun auch mit Twitch-Drops und möglicherweise exklusiven, schicken Skins.

Twitch Drops in Rust aktivieren und Loot abholen

Wie bekomme ich Drops in Rust? Zuerst benötigt ihr einen Steam-Account mit Rust sowie einen Account auf Twitch. Twitch Prime ist nicht notwendig, alles geht kostenlos. Die beiden Konten müsst ihr in ein paar kurzen Schritten verknüpfen.

Für Twitch-Drops in Rust anmelden:

Besucht die offizielle Twitch-Drop-Seite von Rust Klickt dort auf „Mit Twitch anmelden“ und meldet euch an Klickt dann auf „Mit Steam anmelden“ und meldet euch an Bestätigt, dass ihr die Twitch- und Steam-Konten verknüpfen wollt Aktiviert Twitch Drops für euren Steam-Account

Folgt diesen einfachen Schritten.

Anschließend müsst ihr nur noch bestimmten Streamern dabei zusehen, wie sie ab dem Update das Survival-Game spielen. Einige der größten Streamer zeigen Rust schon seit Wochen und machen es riesig auf Twitch.

Mehrere Kanäle gleichzeitig zu schauen, bringt übrigens nichts. Es wird nur ein Kanal gezählt. Ihr werdet auf Twitch benachrichtigt, wenn ihr einen Drop erhalten habt, den ihr dann über den entsprechenden Button einlösen könnt.

Loot abholen:

Holt euch den Drop von Twitch ab Wartet gegebenenfalls bis zu 10 Minuten, dann sollte der Drop im Steam-Inventar auftauchen Startet Rust Navigiert zum Inventar im Hauptmenü Wählt die Kiste aus und öffnet sie

Was steckt da drin? Häufig belohnen Twitch-Drops mit exklusiven Skins und Gegenständen, die es nur über diese Zusammenarbeit gibt. Welche Items allerdings in den Drops von Rust stecken, haben die Entwickler noch nicht verraten. Wir halten euch auf dem Laufenden und aktualisieren diesen Artikel, sobald wir mehr dazu wissen.

Wenn ihr neu in Rust seid, findet ihr in unserem Einsteiger-Guide nützliche Tipps sowie Fehler, die ihr vermeiden solltet. Durch das Update müssen alle Spieler ohnehin neu anfangen – der ideale Zeitpunkt, um eure ersten Schritte in Rust zu wagen.