Rust geht aktuell in Sachen Spielerzahlen und Streaming durch die Decke. Da ist es nicht verwunderlich, dass es die ein oder andere Fehde gibt. Eine davon ist etwas eskaliert, als ein bekannter YouTuber ein Kopfgeld von 10.000 $ auf einen Streamer ausgesetzt hat.

Wer ist der „Warlord“? Daniel „Keemstar“ Keem ist ein YouTuber und Streamer, der vor allem für seine News-Show „DramaAlert“ bekannt ist. Er organisiert außerdem häufig Turniere und Veranstaltungen, an denen andere große Internet-Stars teilnehmen.

2019 etwa richtete er das „Friday Fortnite“ aus, an dem unter anderem der ehemals größte YouTuber der Welt, PewDiePie, teilnahm. Der spielte zusammen mit der Streaming-Legende Ninja und zerstörte dabei Twitch, ehe er wieder verschwand.

Der umstrittene Organisator Keemstar.

Keemstar fällt außerdem häufiger negativ mit seinen Äußerungen auf. Im August 2020 etwa sprang er auf die Hasswelle gegen die Streamerin Pokimane auf.

Keemstar setzt Kopfgeld auf Dafran aus, aber nur kurz

Das ist das Kopfgeld: Am 4. Januar veröffentlichte Keemstar einen Tweet, in dem er 10.000 $ auf die Zerstörung der Basis vom Streamer Daniel „Dafran“ Francesca aussetzte. Grund dafür sei eine Art persönlicher Streit, nachdem Keemstar von Dafran auf dessen Stream gebannt wurde, weil er laut Keemstar selbst mit ihm nicht zu tun haben will. In seinem Video sagt er:

Scheiß auf diesen Typen. Ich bin reich und er hat mich traurig gemacht, also mache ich nun ihn traurig. 10.000 $. Raidet ihn. Jagt seine Base in die Luft. Tötet ihn auf dem Server. Nehmt all seinen Scheiß. Bringt ihn zum Weinen.

Dafran ist ein bekannter Overwatch-Streamer, der kürzlich seine Karriere an den Nagel gehängt hat um Öko-Bauer in Dänemark zu werden. Seit einiger Zeit streamt er jedoch gerne und häufig das Survival-Game Rust, teilweise zusammen mit dem Twitch-Rüpel xQc.

Darum musste er zurückrudern: Kurz nach seiner Ankündigung widerrief Keemstar sein angebotenes Kopfgeld. In einem neuen Tweet schreibt er, dass Dafran nun einen eigenen Raid plane. Er wolle seine Freunde dazu anstiften, ihn zu überfallen und so das Geld einzustreichen.

Keemstar nehme das Kopfgeld deswegen nun zurück. „Ich lasse mich nicht über den Tisch ziehen.“

Der Hype um Rust auf Twitch und Co.

Rust gehört zu den besten Survival-Games 2021 und erfährt seit Ende 2020 einen starken Aufwind in den Spieler- und Zuschauerzahlen. Schon zuvor war es eines der größten Spiele im Genre, aber im Dezember fanden sich 50 Twitch-Streamer auf einem Server zusammen für eine riesige Show in Rust.

Die ganze Sache wurde immer größer. Mittlerweile machen sogar die Zuschauer mit und ruinieren alles, ohne überhaupt selbst zu spielen. Das Spiel profitiert auf jeden Fall stark von dem Hype. Auf Steam hat Rust so viele Spieler wie noch nie, seit das Streaming-Projekt läuft.

Das Survival-MMO zieht dabei aber nicht nur YouTuber und Internet-Warlords an, die Kopfgelder auf irgendwelche Streamer aussetzen. Rust ist zwar schon seit 2013 auf dem Markt, lockt aber nun auch massenhaft neue Spieler, die jetzt erst von Rust hören oder mit Survival-Games in Berührung kommen. Wenn ihr zu diesen gehört (und kein Kopfgeld riskieren wollt), findet ihr in unserem Einsteiger-Guide zu Rust nützliche Tipps und Tricks für den Anfang in Rust und einige Fehler, die ihr vermeiden solltet.