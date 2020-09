Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Instagram Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

So geht es Dafran jetzt: In einem Post des dänischen Öko-Bauern Økotopen auf Instagram ist Dafran zu sehen, wie er in einem schwarzen Shirt der Firma mit Gartenhandschuhen eine Schubkarre voller Erde karrt. Er sieht durchaus zufrieden aus.

Er schien mit seinem Leben nicht unbedingt zufrieden zu sein und gab im Juni 2020 bekannt, dass er kein Vollzeit-Streamer mehr sein will. Er wolle lieber Früchte und Gemüse anbauen (via TwitLonger ).

Wer ist Dafran? Der ehemalige E-Sports-Profi ist vor allem bekannt aus seiner Zeit in Overwatch. Da hat er in der Overwatch League für das Team Atlanta Reign gespielt und galt, ähnlich wie xQc , als einer der Spieler mit den besten mechanischen Skill, allerdings auch als Hitzkopf.

