50 Streamer spielen brav ein Survival-MMO, nun naht der böse Bube von Twitch

Survival-MMOs sind so beliebt, weil sie den Spielern erlauben, verschiedenen Spielstilen nachzugeben. Manche bauen sich große Festungen und sogar Imperien in diesen Spielen auf, gründen Gilden und errichten eine kleine Gesellschaft. Andere sind Nomaden, reisen mit kleinem Gepäck und lieben es, anderen Spielern aufzulauern und sie auszuschalten:

Manche lieben es eine Sandburg zu bauen, können Stunden damit verbringen, auch noch an den feinsten Details zu arbeiten, bis alles perfekt ist und genau ihren Vorstellungen entspricht. Und andere lieben es, so eine Burg in Sekunden zu verwüsten.

Es scheint wirklich nur eine Frage der Zeit, bis der frühere Overwatch-Profi in einen „Playerkiller“-Modus verfällt. Dass der da über Tage Ringelpietz ohne Anfassen spielt, scheint nur schwer vorstellbar. Dafür gilt er als zu temperamentvoll und es widerspricht auch seiner Vorstellung, was „gutes Entertainment“ auf Twitch ist: Bewegung und Chaos.

