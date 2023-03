Team hinter Rust muss gemütliches Fan-Event absagen: „Bei Survival-Spielen sind Mord-Drohungen üblich“

Rust ist ein Survival-Spiel, das 2013 startete und auf Steam große Erfolge erzielte. 2021 kam es auch für PS4 und Xbox One. Jetzt mussten die Entwickler hinter dem Spiel ein Event absagen, weil sie Morddrohungen erhielten, die sie ernst nehmen. Im Survival-Genre sei das üblich, erzählt einer der Entwickler.

Was für ein Event sagt Rust ab? Facepunch, das britische Studio hinter Rust, hatte ein kleines Event am Rande der „Game Developers Conference“ geplant. Man wollte in einem Kaffee in San Francisco mit den Fans reden, sich unterhalten und austauschen.

Aber in einem Statement am 15. März sagte das Team (via twitter): Man müsse das Event canceln, weil man einen „IRL Threat“, eine Drohung „im echten Leben“ erhalten hat, die man ernst nimmt.

Das Team wird trotzdem an der Konferenz teilnehmen, dort in Panel-Talks auftreten, aber eben nicht, wie geplant, bei einem beschaulichen Meet and Greet direkt zu erreichen sein.

Drohung erhalten, “das Studio zu töten”

Was für eine Drohung war das? Im Gespräch mit PC Gamer erklärt Producer Alistair McFarlane, der Ort des Treffens sei öffentlich bekannt gegeben worden und man habe eine Drohung erhalten, „das Studio zu töten“.

Daher habe das Studio entschieden, es sei zu gefährlich, und würde die Mitarbeiter auch zu sehr unter Stress setzen, das Treffen noch abzuhalten.

McFarlane sagt: „Diese Drohungen sind sehr beunruhigend und müssen ernst genommen werden.“

Vor allem Cheater sind ein Quell von Drohungen und Beleidigungen

Was macht das so bedrückend? Im Gespräch mit PC Gamer sagt der Producer, dass solche Drohungen bei Teams hinter Survival-Spielen üblich sind:

Entwickler, die mit der Community sprechen, erhielten täglich solche Drohungen, wenn Leute sich über Social Media über Änderungen auslassen, die ihnen nicht gefallen

Vor allem Cheat-Ersteller würden Entwickler häufig bedrohen und belästigten – und würden viel Aufwand betreiben, um einzelne Angestellte ins Fadenkreuz zu nehmen

In einigen Fällen hätten Angestellte und deren Familienmitglieder schon persönliche Details ändern müssen – das sei sehr belastend für die mentale Gesundheit

McFarlane sagt aber auch: Die überwältigende Mehrheit der Fans sei respektvoll und unterstütze die Angestellten, es gebe jedoch immer eine kleine Menge von Individuen, die mit missbräuchlichem Verhalten und eben sogar Drohungen auffallen.

Rust kam in den letzten Jahren immer wieder in die Medien, weil es sich für Twitch-Streamer als großer Sandkasten eignet:

