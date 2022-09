Ein Survival-MMO bietet euch in einem neuen Modus den ultimativen Nervenkitzel – Das ist „Hardcore Rust“

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

Alles, was ihr zu dem Survival-MMO Rust wissen müsst – in 2 Minuten

Wie beliebt ist Rust? Rust ist eines der beliebtesten Survival-Spiele auf Steam. Der Titel hatte auf der Plattform im August durchschnittlich knapp 83.000 Spieler und erreichte in dem Monat einen Höchstwert von 134.000 gleichzeitigen Spielern (via steamcharts ).

Was ist das für ein Modus? Rust erhält am heutigen Donnerstag, dem 01. September 2022, im Rahmen des monatlichen Content-Updates einen Hardcore-Modus ( via Twitter ).

Um welches Spiel geht es? Rust ist ein Survival-Spiel mit Fokus auf PvP, das auf Steam, PS4 und Xbox One verfügbar ist. Dabei verfolgt der beliebte Titel einen ganz klassischen Survival-Ansatz und setzt euch nackt und unbewaffnet in der Wildnis aus.

In dem Survival-Hit Rust können sich Spieler an einem neuen Modus erfreuen, der sie vor eine besondere Herausforderung stellt und Nervenkitzel verspricht.

