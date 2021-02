Ich dagegen hatte meine Komfort-Zone in der Nähe unserer Basis gefunden – sammelte Holz, Stein und Erze für unseren Nachschub. Doch an den Touren für den wichtigen Metall-Schrott habe ich mich kaum beteiligt.

Nach über 50 Spielstunden auf dem Rust-PvP-Server wurde mir klar, dass meine Freundin in diesen Punkten besser dasteht. Alicia sprach viel mehr mit Fremden und konnte so schneller eine lose Beziehung mit nahen und fernen Nachbarn aufbauen.

Über den Autor und seine Freundin: Auf MeinMMO bin ich meist bei Call of Duty unterwegs. Doch auch Survival-Games sind bei mir und meinem Trupp sehr angesagt und seit einigen Jahren mischt auch meine Freundin Alicia mit, die ich damals in den Gaming-Strudel gezogen habe. Anfänglich musste sie noch auf ihren Controller schauen, um die Knöpfe zu finden. Nach hunderten Stunden und etlichen Spielen wie Minecraft, Warzone, Tricky Towers oder auch Survival-Titeln wie ARK oder 7DaysToDie ist das allerdings kein Problem mehr und bei vielen Games, die wir neu anfangen oder mal wieder rauskramen, ist sie mit voller Begeisterung dabei. Dabei entwickelte sie ihren eigenen Geschmack und wenn unser aktuelles Spiel mal nichts für meine Freundin ist, dreht sie eine ausgedehnte Runde im Strategiespiel Civilization 6 oder lässt eine Siedlung im Survival-Aufbauspiel Rimworld erblühen. Es kann echt schön sein, mit einem seiner liebsten Mitspieler zusammenzuwohnen.

Entsprechend gibt es auch wenige Regeln, die das Verhalten der Spieler untereinander beeinflussen. Jeder kann zu jeder Zeit jeden erschießen, blöd anmachen, erschrecken oder beschenken – je nach Tagesform. Wenn man sich dazu noch keinen Namen auf dem Server gemacht hat, dann kommt es darauf an, wie man sich gegenüber den Anderen verhält. Meine Freundin Alicia hat es dabei geschafft, ihre Ziele deutlich einfacher und effizienter zu erreichen, als ich es wohl je in einem solchen Spiel hinbekommen werde.

Darum ist meine Freundin besser: Im Grunde ist ein großer PvP-Server in Rust oder ähnlichen Games wie dem Dino-MMO ARK ein sozialer Spielplatz, dessen Regeln von den Spielern festgelegt werden. Auf dem Server hat sie mir gezeigt, dass in solchen Spielen nicht alles auf die mechanischen Fertigkeiten ankommt.

