Rachell „Valkyrae“ Hofstetter ist die größte Gaming-YouTuberin der Welt – zumindest laut YouTube selbst. In einem Stream hat sie nun versehentlich gezeigt, wie viel sie verdient. Ihre monatlichen Einnahmen dürften das Jahresgehalt vieler von euch übersteigen.

Wer ist Valkyrae? Die Streamerin, die Teil der E-Sports-Organisation 100 Thieves ist, streamt seit Anfang 2020 exklusiv auf YouTube. Damals hat sich YouTube mit dem Aufbau seines Gaming-Bereichs verschiedene große Twitch-Streamer gekrallt, darunter Valkyrae.

Direkt nach dem Wechsel von Twitch lief es für Valkyrae erst einmal schlecht. Die Views wollten nicht so recht kommen und es kam noch weniger rum als vor der Zeit auf YouTube. Erst etwas später im Sommer 2020 explodierten die Zahlen plötzlich, als Among Us zu einem Hit aus dem Nichts wurde.

Valkyrae profitierte von diesem Boom mitunter am meisten. Im Oktober 2020 wurde sie deswegen vom Chef von YouTube Gaming, Ryan Watt, zur größten Gaming-YouTuberin der Welt gekürt. Aktuell hat ihr Kanal über 2,64 Millionen Abonnenten. Das scheint sich zu rentieren, wie sich jetzt herausstellt.

173.000 $ in einem Monat

Das verdient Valkyrae: In einem kürzlichen Stream hat Valkyrae versehentlich ihre Einnahmen offengelegt. In einer kurzen Einstellung ist zu sehen, was sie in den vergangenen 28 Tagen verdient hat. Wie das Internet nun einmal so ist, gibt es davon natürlich Screenshots:

Laut dem Screenshot hat Valkyrae in 28 Tagen stolze 172.908,21 US-Dollar verdient. Umgerechnet sind das über 142.000 €. Und damit hat sie sogar 6 % weniger verdient als in den 28 Tagen zuvor, laut der gezeigten Aufschlüsselung.

Das sind nur die Einnahmen, die sie durch die Monetarisierung von Videos auf YouTube erhält, ohne mögliche Partnerschaften und Sponsoren.

Wie viel ist das im Vergleich? Was Valkyrae verdient, ist bereits eine stattliche Summe. Allerdings verdienen die bestbezahlten Gamer auf Twitch, YouTube und Co. laut unserer Liste vom Januar 2020 sogar noch mehr. An der Spitze stand damals Tyler „Ninja“ Blevins mit 17 Millionen $ im Jahr.

Der 9-jährige Ryan Kaji sticht alle aus – auch Valkyrae und Ninja.

Auch auf YouTube selbst gibt es Konkurrenz für Valkyrae. Die größte ist dabei ein kleiner Junge. Denn aktuell verdient ein 9-jähriges Kind auf YouTube das meiste Geld. Ryan Kaji betreibt einen Kanal über Spielzeuge und bekommt dabei mehr Kohle als bekannte YouTuber wie Markiplier. Stars wie PewDiePie tauchen in den Top 10 nicht einmal auf.