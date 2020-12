9-Jähriger verdient das meiste Geld auf YouTube – Vor Markiplier und Preston

Die Seite Forbes hat den erst 9-jährigen Ryan Kaji als bestbezahlten YouTuber der Welt für das Jahr 2020 ausgerufen. Mit geschätzten Einnahmen von 29,5 Millionen US-Dollar über YouTube liegt der Spielzeug-Experte weit vor Gaming-YouTubern wie Markiplier oder Preston Arsement. PewDiePie ist nicht in der Liste.

Was ist das für eine Liste? Das Magazin Forbes ist für seine „Der verdient am meisten Geld“-Listen bekannt. Bei der Liste „The Highest-Paid YouTube Stars of 2020“ (via Forbes) stellt man die 10 finanziell erfolgreichsten YouTuber der Welt vor:

Die Liste enthält geschätzte Einnahmen vom 1. Juni 2019 bis zum 1. Juni 2020

Die Liste basiert auf Daten verschiedener Quellen und Interviews mit Industrie-Insidern

Für die Liste kommen nur Leute infrage, die ihr Geld primär mit YouTube verdienen

9-Jähriger baut Spielzeug-Imperium auf

Womit macht der 9-jährige soviel Geld? Ryan Kaji hatte schon mit 4 Jahren seinen eigenen YouTube-Kanal „Ryan ToysReview.“ Mittlerweile ist der Kanal auf 25 Millionen Abonnenten angewachsen. Hier gibt es täglich ein neues Video.

Der Kanal bietet die meiste Zeit einen Mix aus Video-Tagebuch eines 9-jährigen und Unboxing-Videos von Spielzeug. Neben Englisch gibt’s den Kanal auch auf Japanisch und Spanisch.

Der Kanal spielt im Kosmos der Familie von Ryan. Neben ihm tauchen Papa, Mama und seine Zwillings-Schwestern auf. Die Eltern haben 2017 lukrative Deals für den damals 6-Jährigen mit einer Start-Up-Firma abgeschlossen, seitdem übernehmen die das Marketing und Merchanise des Kanals und sind darin wohl richtig gut.

Kaji ist sowas wie der wichtigste Spielzeug-Influencer der Welt. Wie Forbes weiß, kommt das meiste der 29,5 Millionen US-Dollar an Einnahmen über Lizenz-Deals für 5000 „Ryan’s Worlds“-Produkte.

Wer ist auf Platz 2? Abgeschlagen mit nur 24 Millionen Einnahmen taucht mit „Mr Beast“ ein Neuling auf der Liste auf. Der 22-jährige Jimmy Donaldsons ist auf YouTube für seine Stunts und innovativen Videos bekannt. Er stellt dann Kandidaten vor Challenges, in denen es oft um Geld geht. So sollten Leute in einem Video, etwa 1 Millionen US-Dollar in einer Minute ausgeben.

Das ist so eine Art Spiel-Show für die Generation YouTube.

Was ist mit Gamern? Es sind nur 2 Gamer in der Top 10 Liste bei YouTube.

Auf Platz 5 liegt Mark Fischbach alias Markiplier. Der soll 2020 etwa 19.5 Millionen US-Dollar verdient haben. Mit 27,7 Millionen Abonnenten ist Markiplier so „der Mainstream-Gaming-YouTuber.“ Der lädt täglich ein neues Video hoch. Wenn er im Krankenhaus liegt, gibt’s eben Videos vom Krankenbett aus. Sonst häufig launige Let’s Plays.

Kurz hinter Markiplier kommt schon Preston Arsement mit 19 Millionen US-Dollar Einnahmen. Der 26-jährige ist mit Minecraft zum Star geworden. Er macht aber auch viele Prank-Videos oder Sachen mit seiner Familie.

Der US-Amerikaner betreibt mittlerweile mehrere YouTube-Kanäle, die sich anderen Games widmen, darunter das bei Kindern extrem beliebte Roblox und Call of Duty als Gegenprogramm. Preston folgt den inoffiziellen Regeln für Gaming-YouTuber: Die Thumbnails und Formate der Videos entsprechen den internationalen Standards. Kaum ein Video, in denen er nicht mit stark emotionalem Ausdruck den Zuschauer anschaut. Und in fast jedem Titel ist ein Wort komplett in All-Caps geschrieben.

Der von den Abonnenten größte YouTuber im Westen, PewDiePie, taucht nicht in der Liste von Forbes auf.

Das ist die Liste in Kürze:

10. Jeffree Star – 15 Mio US-Dollar – ein Beauty-YouTuber

9. David Dobrik – 15.5 Millionen US-Dollar – eine Art Situations-Komiker

8. Blippi (Stevin John) – 17 Millionen US-Dollar – ein 32-jähriger, der Inhalte für Kinder macht

7. Natya (Anastasia Radzinskaya) – 18.5 Millionen US-Dollar – Eine sechsjährige Russin, bei der es viel um Spielzeug geht

6. Preston Arsement -19 Millionen US-Dollar

5. Markiplier (Mark Fischbach) 19.5 Millionen US-Dollar

4. Rhett and Link – 20 Millionen US-Dollar – Ein Duo, die mit einer Morgen-Talkshow bekannt wurden

3. Dude Perfect – 23 Millionen US-Dollar – Fünf Typen, die mit Stunts und Trick-Shots wahnsinnig erfolgreich auf YouTube sind

2. Mr. Beast (Jimmy Donalds) – 24 Millionen US-Dollar

1. Ryan Kaji – 29,5 Millionen US-Dollar

Das steckt dahinter: Man kann an der Liste aus Gamer-Sicht mehrere Sachen erkennen:

Kinder sind ein wahnsinnig lukratives Feld für YouTube und die Industrie – es sind 3 Kanäle in der „Top 10“-Liste, die entweder von Kindern unter 10 Jahren betrieben werden oder die sich klar an sie richten

Der Schlüssel für die Großverdiener auf YouTube sind offenbar Merchandise-Deal. Die Influencer setzen mit ihrer riesigen Reichweite ihre Produkte ab

Wer mit Gaming Geld verdienen will, sollte wohl auf Masse setzen und möglichst viele Videos raushauen – das führte in letzter Zeit schon zu Kritik von „Videogamedunkey“, der erklärte: Qualität lohne sich auf YouTube einfach nicht, man müsse auf Menge setzen

Ninja wird sicher auch eine Menge Geld verdienen, aber über Twitch.

Für Gamer scheint sich Twitch als Haupt-Plattform etabliert zu haben. Man sieht, dass YouTube doch gemixt ist, bei Twitch dominiert das Gaming stärker

