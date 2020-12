Escape from Tarkov ist aktuell das heißeste Spiel auf Twitch. Das zieht dann auch shroud an, wenn es bei Rust so viel Ärger gibt. Wir haben erklärt, warum Tarkov zum Jahreswechsel 2020 auf 2021 bei Twitch plötzlich so abgeht:

Der zweitgrößte Streamer zu Rust ist übrigens shroud, der nun aber nicht mehr mitspielen will, sondern sich Escape from Tarkov widmet.

shroud kündigt an, zur Not einzuschreiten: „Ich werde xQc und seine Gruppe zerstören“

Eine kleine Streamerin patzte er an: Sie solle einmal nützlich sein und Scheiß-Holz in die Feuerstelle legen.

Unter den 50 Streamern sind einige Größen von Twitch und YouTube wie Pokimane, Myth, shroud oder Valkyrae mit dabei. So viel Prominenz zog auch xQc an, den größten Streamer von Twitch im Jahr 2020. Der ist ganz anders drauf, als die friedlichen Freunde von OfflineTV.

