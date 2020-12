Rust ist ein äußerst beliebtes Survival-MMO auf Steam. Das Spiel sollte eigentlich noch 2020 eine Portierung für die PlayStation 4 und die Xbox One erhalten. Die verschiebt sich nun aber auf nächstes Jahr.

Was ist das für ein Spiel? Rust ist ein raues Survival-Game, in dem Spieler völlig nackt beginnen und mit nichts als einem Stein in einer fremden Welt überleben sollen. Mit viel PvP spricht es vor allem Spieler an, die auf die Härte des Genres stehen.

Obwohl das nicht jedermanns Sache ist, kann Rust den Titel des größten Survival-Spiels auf Steam für sich beanspruchen. Laut steamcharts landet es mit über 63.000 Spielern auf Platz 9 der Spiele mit den meisten Spielern (Stand 8. Dezember).

Mit der Zahl verdrängt Rust aktuell sogar den Konkurrenten ARK: Survival Evolved. Das hat lediglich in der Spitze noch mehr Spieler. Rust zählt zu den besten Survival-Games für PC, PS4 und Xbox One hier auf MeinMMO.

Rust bietet sogar coole Fluggefährte.

Wann kommt Rust für Konsolen? In einem Statement auf der offiziellen Website teilen die Entwickler mit, dass die Versionen für Konsolen erst 2021 erscheinen werden.

Was ist mit PlayStation 5 und Xbox Series X? Im Statement ist die Rede von „Konsolen-Versionen“ ohne konkrete Nennung der Plattform. Bereits seit 2019 wissen wir, dass Rust für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Ursprünglich war das noch für 2020 geplant.

Von den neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X ist dabei noch nicht die Rede. Ob es also direkt Versionen für Next Gen geben wird, können wir nicht sagen. Allerdings bieten beide Konsolen Abwärtskompatibilität, sodass ihr Rust vermutlich auch auf PS5 und XSX spielen können werdet.

Lohnt sich Rust auf PS4 und Xbox One?

Der Einstieg in Rust ist hart und kann neue Spieler schnell abschrecken. Seinem Survival-Genre treu ist Überleben hier wirklich nicht leicht und es kann dauern, bis man an einen Punkt kommt, an dem es „bequem“ wird. Trotzdem boomt Rust und gehört bereits seit August 2020 zu den Top 10 auf Steam.

Die offene Welt und die vielen Möglichkeiten sind eine Einladung für viele Spieler, sich hier zu entfalten und auszuleben, wenn man nicht gerade ausgeraubt oder angegriffen wird.

Basenbau ist eine große Stärke von Rust.

Besonders Crafting und Bau sind neben den Kämpfen und dem Überleben ein starker Fokus. Dadurch schafft es Rust auf unsere Liste der 7 MMOs mit Basenbau, in denen man sich verlieren kann.

Wer das Spiel bereits vom PC kennt oder sich nach einem spannenden Survival-Game für Konsole umsieht, sollte auf Rust 2021 ein Auge haben.