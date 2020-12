Neues Survival-MMO versucht’s bunt und fröhlich statt düster und gemein

Tree of Life: Oddira will ein neues Survivalspiel werden, das euch mal nicht in eine düstere Fantasywelt versetzt, sondern in dem es fröhlich und lustig zugeht. Wie das aussieht, zeigen Gameplay-Videos.

Was ist Tree of Life: Oddira? Es handelt sich um ein neues Survivalgame, das auf dem 2017 über Steam gestarteten Sandbox-MMO Tree of Life basiert. Das neue Spiel legt den Fokus aber auf Survival-Elemente. Ihr werdet an einer Insel an Land gespült und müsst dort überleben.

Dazu baut ihr Rohstoffe ab

Ihr craftet euch Ausrüstung und Waffen

Ihr baut einen Unterschlupf

Es ist möglich, gemeinsam mit anderen Spielern große Basen zu errichten

Ihr kämpft gegen Monster, die auf der Insel lauern und könnt deren Camps vernichten

PvP findet auf speziellen Servern statt. Dort ist es möglich, Festungen anderer Spieler zu belagern

Ein weiteres Gameplay-Video aus der Alpha von Tree of Life: Oddira.

Survial muss nicht immer düster sein

Was ist so besonders am Spiel? Tree of Life: Oddira ist sehr bunt und fröhlich. Im Gegensatz zu anderen, oft düsteren Survival-Spielen versprüht schon die Grafik eine gewisse Freude und Spaß.

Wie sieht das Spiel nun aus? Es gibt zwei neue Gameplay-Video, die direkt aus der aktuellen Alpha stammen. Sie zeigen, wie sich Tree of Life: Oddira derzeit spielt und wie es aussieht.

So spielt sich Tree of Life: Oddira derzeit.

Das Survivalspiel besitzt einen ganz eigenen Grafikstil, der sehr comichaft wirkt. Daher könnte sich der Titel auch eher an ein jüngeres Publikum richten. Dennoch sind alle Elemente vorhanden, die man von Survivalspielen kennt: Crafting, Kämpfe, Aufbau.

Die Animationen könnten teilweise etwas flüssiger sein und wie das Endgame aussieht, ist noch nicht klar, Aber die Ansätze für ein spaßiges Onlinegame sind durchaus bereits in den Videos zu sehen.

Wann erscheint das Spiel? Laut Steam ist der Start von Tree of Life: Odira noch für dieses Jahr geplant. Ob das aber wirklich klappt, ist noch unklar. Denn am 30. November endete der letzte Alpha-Test und in den Kommentaren auf Steam dazu erklärt das Team, dass es einen weiteren Test geben soll. Daher kommen Zweifel auf, ob der Release noch 2020 stattfindet. Denn das Jahr endet bereits in wenigen Wochen.

Wer sollte das Spiel im Auge behalten? Mögt ihr Survivalspiele, aber auch bunte Grafik und möchtet so ein Spiel vielleicht mal mit der Familie erleben, dann solltet ihr euch Tree of Life: Oddira vormerken. Eventuell erwartet uns hier ein Survivalspiel für die gesamte Familie.

