Noch in diesem Jahr sollen wir ein neues Survival-MMO bekommen. Tree of Life: Oddria stellt dabei die Fortsetzung eines auf Steam erhältlichen Sandbox-MMOs dar.

Was ist Tree of Life: Oddria? 2017 startete über Steam das Sandbox-MMO Tree of Life mit lustiger Comic-Grafik. Allerdings kam das Spiel nicht so gut an. Die Spielerzahlen blieben sehr niedrig und auch die Bewertungen fielen nicht besonders gut aus.

Anschließend überlegte das Entwicklerteam, wie es weitermachen könnte. Die Idee zu Oddria wurde geboren. Einem MOBA, in dem zwei 3er-Team aufeinandertreffen und gegeneinander kämpfen. Allerdings wurde dieser Titel nicht weiterentwickelt. Stattdessen entstand die Idee eines Survival-MMOs, das den Titel Tree of Life: Oddria bekam.

Im Grunde handelt es sich um eine Fortsetzung des ersten Tree of Life. Ihr seid wieder in einer Sandbox-Welt unterwegs, doch dieses Mal liegt der Fokus auf Survival-Elementen.

Ihr sucht in der Welt nach Rohstoffen

Ihr baut euch eure eigene Ausrüstung

Ihr errichtet einen Unterschlupf und mit Freunden sogar eine große Basis

In der Spielwelt lauern viele Gefahren auf euch, darunter wilde Bestien

Auf PvP-Servern kämpft ihr auch gegen andere Spieler

Es gibt Monstercamps, die ihr angreifen könnt, inklusive Kämpfen gegen Bossmonster

Tree of Life: Oddria ist ein Survivalspiel in einer großen Sandbox-Welt.

Tree of Life: Oddria soll alles besser machen

Was ist das Besondere an Tree of Life: Oddria? Spielt ihr auf einem PvP-Server, dann ist es dort sogar möglich, die Basen der anderen Spielern anzugreifen, zu belagern und komplett zu erobern. Das führt zu spannenden und taktischen Kriegen zwischen den Spielergruppierungen.

Warum bekommt Tree of Life eine Fortsetzung? Die Entwickler geben zu, dass das MMO nicht ganz so gut lief, wie erhofft. Ihrer Meinung nach lag dies unter anderem daran, dass PvE und PvP miteinander vermischt wurden.

Mit Tree of Life: Oddria soll das anders werden. Denn ihr entscheidet euch, ob ihr auf einem PvE- oder PvP-Server spielen möchtet.

Wann erscheint das MMO? Der Release ist noch für dieses Jahr geplant. Allerdings ist nicht klar, ob es als Early-Access-Spiel starten soll oder direkt einen richtigen Release bekommt.

Welches Bezahlmodell bekommt das Spiel? Es ist noch nicht klar, ob Tree of Life: Oddria als Buy2Play- oder Free2Play-Spiel erscheint. Allerdings sind kosmetische Items geplant, die ihr in einem Store kaufen könnt.

