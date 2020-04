Im April verzeichnet die Plattform Steam ein hohes Nutzeraufkommen, was auch an dem Lockdown durch den Coronavirus liegen dürfte. Wir stellen euch die 10 MMOs vor, die im April 2020 die meisten Spieler auf Steam haben.

Wie ist die Liste entstanden? Die Liste dreht sich um MMOs, die derzeit laut der Webseite Steamcharts die meisten Spieler auf der Plattform haben. Orientiert wurde sich dabei an den durchschnittlichen Spielern in den letzten 30 Tagen (Stand 21. April 2020).

Dabei haben wir Multiplayer-Titel ausgewählt, die nur online gespielt werden, dauerhaften Fortschritt bringen, auf das Gruppen-Spiel ausgelegt sind und regelmäßig erweitert werden. Orientiert wurde sich dabei an der Beschreibung, was MMOs heutzutage sind.

Platz 10 – Last Oasis

Genre: Survival | Entwickler: Donkey Crew | Plattform: PC | Release-Datum: 26. März 2020 (Early Access) | Modell: Buy2Play

Was ist Last Oasis? In diesem Survival-MMO kämpft ihr nicht nur gegen andere Spieler, sondern auch gegen die Sonne. Denn die Erde hat aufgehört sich zu drehen und die Sonne verbrennt nun alles, was sie bescheint.

Darum zieht ihr von Oase zu Oase, um an Wasser zu kommen. Die jedoch sind hart umkämpft. Ein Highlight des Spiels sind die Läufer aus Holz, mit denen das Spiel etwas „Wildwest-Charakter“ bekommt.

Derzeit befindet sich Last Oasis noch im Early Access auf Steam und musste auch einiges an Kritik einstecken. Neben technischen Problemen zum Release gibt es auch viele Griefer und Camper, die die Oasen-Mechanik schamlos ausnutzen, was auch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus nicht gefällt.

So viele Spieler hat Last Oasis auf Steam: Das Survival-MMO erschien Ende März und kommt seitdem auf 14.245 durchschnittliche Spieler und schaffte es so knapp in das Ranking.

Im Peak schauten sich 33.104 Spieler den neuen Titel an.

Was sagen die Spieler? Last Oasis kommt derzeit auf eine ausgeglichene Bewertung. Von den 13.779 Reviews sind 65% positiv. Dabei gibt es nicht mal große Kritik am Spiel selbst, sondern vor allem am Verhalten der Spieler:

Suquor: „Das Spiel befindet sich im Early Access und hat einen starken PvP-Fokus. Wer solo oder in kleiner Runde spielt, muss sich entsprechend anpassen. […] Das Konzept der Läufer als mobile Basis ist klasse und bietet in jeder Hinsicht Vergnügen. Sich auf dem selbst erarbeiteten Läufer durch die Wüste zu bewegen, ist ein tolles Gefühl. Trotzdem ist die Gefahr ein stetiger Begleiter – hinter jeder Düne könnte ein ganzer Clan lauern, der einem alles nehmen will…“

SledgeApple: „Anfangs war dieses Spiel echt gut. Leider hat sich das nach kurzer Zeit gedreht. Es haben sich ein paar extrem mächtige Megaclans gebildet, welche nach und nach alles einnehmen und jeden anderen entweder unterdrücken oder direkt ohne Grund in die Steinzeit zurückbomben. Für kleinere Gruppen gibt es in dem Spiel keinen Platz. Entweder du schließt dich einem Clan an, oder du wirst die ganze Zeit gnadenlos platt gemacht.“

Die ikonischen Läufer aus Last Oasis.

Für wen eignet sich Last Oasis? Wer frischen Wind in einem Survival-Game sucht, sollte Last Oasis eine Chance geben. Das Setting und auch die Läufer sind eine Besonderheit für sich.

Allerdings solltet ihr damit rechnen, dass derzeit viele große Clans unterwegs sind, die einzelne Spieler gerne ausschalten und ihnen so mitunter den Spielspaß nehmen.